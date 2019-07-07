Реванш по-украински. Почему возвращаются опальные политики и бизнесмены

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого главой Луганской областной администрации. Украинская служба БиБиСи опубликовала несколько его резонансных высказываний. В 2012 году он, в частности, говорил, что "Беларусь, Россия и Украина обречены на объединение", и что противники этой идеи обладают "местечковой хуторянской идеологией", что является побочным продуктом "исторических процессов и испытаний​".

Это событие – очередное подтверждение прогнозов политологов о том, что досрочные парламентские выборы будут более важными, чем президентские, и могут определить перспективы дальнейшего развития. В Украине все чаще звучит слово "реванш". Возвращение в страну бывших чиновников и политиков периода правления беглого экс-президента Виктора Януковича и попытки Конституционного суда открыть им дорогу во власть, отменив закон о люстрации, в патриотическом лагере называют новым этапом российской гибридной войны. На этом фоне укрепляет свои позиции в украинской политике Виктор Медведчук – кум российского президента Владимира Путина. А вернувшийся в страну после поражения на президентских выборах Петра Порошенко Игорь Коломойский (после смены власти в 2014-м он некоторое время был губернатором прифронтовой с Донбассом Днепропетровской области) неожиданно начал заигрывать с Кремлем, фактически предлагая себя в качестве посредника для восстановления диалога Киева и Москвы.

Предстоящие парламентские выборы и формирование новых коалиции и правительства могут стать ключевой битвой за перспективы Украины. Останется она проевропейской демократической или вернется в орбиту интересов России? Своеобразным предохранителем от разворота государства в сторону Москвы нынешние депутаты Верховной рады считают принятые в феврале этого года конституционным большинством (334 "за" – при необходимом минимуме в 300 голосов. – РС) изменения в основной закон, закрепившие стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО. Вряд ли в новой Раде удастся насобирать необходимые триста голосов для смены этого внешнеполитического курса.

Согласно данным последних социологических опросов, лидером предвыборной кампании остается пропрезидентская партия "Слуга народа". Ее рейтинг, впрочем, снизился за последние недели с почти 50 до немногим более 43 процентов. Второе место занимает "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12 процентов, "Батькивщина" Юлии Тимошенко – почти 9,5 процентов, "Голос" фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука – более 8 процентов, и замыкает список вероятных победителей выборов "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. Выборы в Раду пройдут по старой смешанной системе, из 423 мандатов 225 получат победители по партийным спискам, еще 198 – по мажоритарным округам. Для формирования правящей коалиции потребуется минимум 226 депутатов.

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского в Украину массово начали слетаться политические беглецы, покинувшие ее после Евромайдана и смены власти. Первым из России прибыл главный юрист Януковича Андрей Портнов, контролировавший при бывшем президенте судебную систему.

Портнов завалил различные суды исками против экс-президента Порошенко, и как утверждают его противники, сейчас он и другие юристы активно помогают реабилитировать политиков и чиновников периода правления Виктора Януковича. Регистрация некоторых из них кандидатами в депутаты украинского парламента стала одним из результатов такой деятельности.

– Среди общественных активистов и ряда парламентариев вызвало возмущение решение и судов, и Центральной избирательной комиссии о регистрации тех кандидатов в депутаты, которых, скорее всего, не регистрировали бы в другой ситуации. Причин здесь несколько, – рассказывает президент аналитического центра "Политика", депутат Верховной рады Игорь Попов. –​ Одна из них – качнулся маятник общественных настроений, поскольку та политика, которая проводилась последние пять лет, вызвала разочарование и противодействие украинцев. Кроме того, в Украине изменился глава государства. Он назначил свои кадры, и, по сути, начала разрушаться система противодействия реваншу. С одной стороны, у того же президента нет прямых рычагов влияния на ЦИК, суды, но, с другой стороны, все эти органы в комплексе принимали такие решения. Они предоставляли друг другу такие документы, которые позволяли вернуться в Украину, позволяли вернуть влияние и власть политикам, которые бежали из страны после Евромайдана, – отмечает Игорь Попов.

Главную скрипку в президентской команде Зеленского играет Андрей Богдан. Во время правления Януковича он работал в правительстве Николая Азарова, затем был главным юристом олигарха Игоря Коломойского. Как только Зеленский подписал указ о назначении Богдана главой своей администрации, активисты потребовали от президента уволить его с должности на основании закона о люстрации (официально закон называется "Об очищении власти", он вступил в силу осенью 2014 года и предусматривает люстрацию чиновников, которые занимали должности во время режима беглого президента Януковича. – РС). Юрист Богдан быстро нашел решение этой проблемы. Поскольку закон запрещал ему занимать пост главы президентской администрации, то администрацию ликвидировали, создав вместо нее офис президента, руководителем которого и является теперь Андрей Богдан.

В интервью агентству РБК он заявил, что "80% действующего украинского политикума" – его бывшие клиенты как юриста. При этом Портнова Богдан называет своим многолетним ближайшим другом. Кстати, Портнов, которого, в частности, обвиняли в подготовке "диктаторских законов" Януковича, вернулся в Украину за день до инаугурации президента Зеленского, и именно его называют в СМИ провайдером судебных решений, обеспечивших регистрацию ЦИКом кандидатами в депутаты бывшего главы президентской администрации Андрея Клюева (он с 2014 года проживает в России, и генпрокуратура Украины объявила о том, что в случае его возвращения его задержат, так как он находится в розыске. – РС), пророссийского блогера Анатолия Шария (получил политическое убежище в Литве. – РС) и бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина (есть подозрения, что он жил в России на протяжении последних пяти лет. – РС). 2 июля, когда стало известно об этих решениях Центризбиркома, на главную площадь Киева – площадь Независимости вышли несколько тысяч активистов с лозунгом "Нет реваншу!". Спустя несколько дней ЦИК аннулировал решения о регистрации одиозных персон на основании документов, свидетельствующих, что на протяжении последних пяти лет, как требует закон, они не проживали в Украине.

4 июля несколько сот активистов партий "Голос", "Европейская солидарность", а также праворадикальных "Свободы" и "Национального корпуса" устроили под стенами Конституционного суда акцию в защиту закона о люстрации.

​Соответствует ли этот документ Конституции Украины или нет, судьи должны решить в ближайшее время, хотя депутаты от "Оппозиционного блока" обратились к ним с просьбой проверить закон на конституционность еще более четырех с половиной лет назад. Люстрацию, полагает политолог, кандидат в депутаты Верховной рады от партии "Голос" Николай Давидюк, хотят отменить до формирования нового правительства, чтобы министерские кресла смогли занять и чиновники времен Януковича-Азарова:

– Это большой вызов для следующего украинского парламента. Необходимо сделать все возможное, чтобы реформировать суды и не допустить реваншистских настроений, которые культивируются в том числе и в Конституционном суде Украины, чтобы вернуть власть коррупционеров периода Януковича-Азарова. Поэтому мы будем продолжать акции против вероятного политического вердикта КС. Наша задача, повторюсь, не допустить, чтобы суд удовлетворил обращение "Оппозиционного блока".

–​ По вашему мнению, насколько велика вероятность сегодня реванша политиков, находившихся у власти до Евромайдана, возможна ли коалиция с ними партии Зеленского в новой Раде?

– Разговоры о реванше подогревает Петр Порошенко. Он использует для этого свои СМИ, добивается того, чтобы мы чувствовали страх и на этом страхе рос его рейтинг и рейтинг его партии "Европейская солидарность". Вот это я точно ощущаю. Что касается Зеленского, он может пойти направо, а может – и налево. Все зависит от того, как на него будут давить общество и партнеры по коалиции. Вот от этого и будет зависеть курс Зеленского, – убежден Николай Давидюк.

Ренессанс Виктора Медведчука

На украинском политическом олимпе все громче говорят сейчас о Викторе Медведчуке – в далеком прошлом "сером кардинале" и главе администрации Леонида Кучмы, второго президента Украины. В начале двухтысячных Медведчук стал кумом российского президента Владимира Путина. Ренессанс Медведчука начался при Петре Порошенко. С его согласия близкий к Кремлю политик был до конца 2018-го представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, занимался вопросом обмена пленных. Сейчас Медведчук баллотируется в Верховную раду по спискам политической платформы "За жизнь".

​Прошедшие президентские выборы показали, что телевидение по-прежнему оказывает решающее влияние на выбор украинцев. Именно поэтому расширяется медиаимперия кума Путина, который, несмотря на колоссальный рейтинг антидоверия в обществе, шаг за шагом движется к достижению своих политических целей.

В активе Медведчука уже три информационных канала: ZIK, "112 Украина" и NewsOne. По документам ими владеет его друг и бизнес-партнер, депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, однако то, что их реальный хозяин Медведчук, ни он сам, ни его окружение уже особо не скрывают. Общая доля охвата аудитории трех каналов составляет 5,63 процента. Возможно, что в составе медиахолдинга Медведчука в скором времени появятся и более крупные медиаактивы, такие как, например, "Интер" – один из самых рейтинговых общенациональных телеканалов. Его основным владельцем является украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Венский суд недавно объявил решение о том, что Фирташа, с 2014-го находящегося под домашним арестом в Австрии, могут выдать в США, которые три года добиваются экстрадиции миллиардера по обвинению в подкупах и коррупции индийских чиновников. Утверждается, что, опасаясь конфискации активов в США, бизнесмен распродает их.

У Медведчука официально опровергают сообщения некоторых украинских СМИ о том, что он уже купил "Интер". Тем не менее, информационную политику этого канала эксперты также называют прокремлевской. Общий рейтинг "Интера", ZIK, "112 Украина" и NewsOne оценивается на уровне 20 процентов. Политики из партий, поддержавших события на Евромайдане, утверждают: в планах Медведчука занять кресло председателя новой Верховной рады. Возможно ли это?

Изменилась та пресловутая невидимая политическая воля, невидимая рука политического рынка, которая регулировала отношения

– Виктор Медведчук никогда не скрывал своих политических взглядов и целей, о которых он говорит каждый день в эфирах украинских телеканалов, – считает политолог и депутат Верховной рады Игорь Попов. – Ситуация изменилась в том, что ранее и Генеральная прокуратура, и Служба безопасности Украины могли бы предоставлять и в суды, и в Центризбирком такие документы, которые бы заблокировали планы Медведчука. Однако мы видим, что документы предоставлялись откровенно слабые. Это означает, что изменилась та пресловутая невидимая политическая воля, невидимая рука политического рынка, которая регулировала эти отношения. Мы видим: Медведчук в любом случае станет депутатом украинского парламента, потому что он занимает третье проходное место в предвыборном списке "Оппозиционной платформы – За жизнь" – партии, у которой достаточно высокий рейтинг. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от результатов выборов. Скорее всего, пропрезидентская партия "Слуга народа" не получит абсолютного большинства голосов в новой Раде и не сможет самостоятельно сформировать правительство. Поэтому, с одной стороны, она будет искать партнеров для коалиции, а с другой – вообще партнеров для сотрудничества в парламенте. Если окажется, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получит на выборах действительно второе место плюс к этому пару десятков мандатов по мажоритарным округам, если она даже не войдет в коалицию, ее влияние будет очень серьезным, и это влияние во многом будет определять и повестку дня, и решение коалиции, и содержание коалиционного соглашения, и в том числе международную политику. Сейчас мы видим по некоторым заявлениям президента Украины Владимира Зеленского как минимум элементы плана Виктора Медведчука по достижению компромисса с Российской Федерацией, по безусловному выполнению политической части Минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в недавнем интервью (агентству "РБК-Украина". – РС) говорил и Андрей Богдан, руководитель офиса президента Украины, которого фактически можно считать вице-президентом Украины по степени влияния на принятие решений главой государства. Возможна ли широкая коалиция в новой Раде? И может ли Медведчук занять кресло председателя парламента? Если это будет объявлено как "коалиция мира" и президент Зеленский лично обратится к нации, что он готов к компромиссу и готов к тому, чтобы Медведчук занял кресло либо спикера, либо вице-спикера Рады, что является необходимым условием к мирному договору с Россией, тогда, возможно, общество воспримет эту ситуацию по-другому. Если же это будет сделано неуклюже, как и многие последние решения офиса президента, тогда возможна эмоциональная реакция. И, наконец, все зависит от того, кто же возглавит восстание, потому что те, кто был при власти буквально вчера, те, кто был в правящей коалиции, президентом, не могут повести за собой широкие массы, потому что слишком велик антирейтинг этих политиков. Возможно, у нас появятся абсолютно новые вожди уличных протестов против реванша, – предполагает Игорь Попов.

​​А вот как на вопрос о вероятности широкой коалиции в новой Раде и возможности Медведчука стать главой парламента отвечает Николай Давидюк:

Медведчук – это ставленник Путина, его избрание будет означать только одно – полный возврат кремлевской политики в Украину

– Любая коалиция, в которую войдут старые политики и политические силы, – уже будет поражением. Если мы хотим запустить страну, хотим провести реальные реформы, то нам нужны исключительно новые партии в коалиции. А Медведчук – это ставленник Путина, его избрание будет означать только одно – полный возврат кремлевской политики в Украину. Это будет колонизация Украины, это будет нашим поражением в пятилетней войне с Россией. И в этом случае Путин зайдет в Украину изнутри. Путинский медиахолдинг, который они сегодня строят, покупая информационные каналы (сейчас идут переговоры и о покупке ведущих национальных каналов), призван получить контроль над всем информационным пространством страны, чтобы навязывать украинцам позицию Кремля. Конечно же, у сторонников такого плана есть свои амбиции. И здесь многое зависит от наших граждан: хотят ли они, чтобы эти амбиции реализовались, либо хотят, чтобы Украина оставалась независимым демократическим государством, избравшим европейский курс.

Вместе с тем кандидат в депутаты Верховной рады по одному из мажоритарных округов в Ивано-Франковской области, журналист Роман Реведжук убежден, что приход к власти реваншистов во главе с Медведчуком приведет к печальным последствиям для Украины:

– Если сценарий формирования пророссийской коалиции в составе "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" во главе со спикером Виктором Медведчуком будет реализован, то украинское общество этого не простит Зеленскому. Какими бы ни были демократические процессы, но украинское общество затаит обиду, и через год-полтора состоятся внеочередные и парламентские, и президентские выборы. Какой может быть реакция на приход к власти Медведчука? Не знаю, будет это Майдан или что-то страшнее. Скорее всего, третьего Майдана у нас не будет. Какой-либо Майдан на улицах областных центров Украины или в столице может лишь зажечь в обществе ту искру, которая требуется России ("это внутренний конфликт"), чтобы снять с себя ответственность и перевести все в гражданский украинский конфликт. Мы же слышим, как олигарх Игорь Коломойский, к которому часто привязывают и Зеленского, поскольку они бизнес-партнеры, в последнее время пропагандирует историю гражданского конфликта для того, чтобы сформировать в обществе такое мнение. Сейчас становится очевидным, что Коломойский ради своих шкурных интересов будет играть на той дудке, которая будет проигрывать желанную только ему мелодию.

Коломойский как посредник восстановления диалога Киева и Москвы?

Президента Владимира Зеленского часть украинских политиков и экспертов по-прежнему называют проектом Игоря Коломойского. Сам же Зеленский настаивает, что он самостоятелен и не руководствуется указаниями ни Коломойского, ни других олигархов. Как сильно влияет Коломойский на политику нового украинского президента – вопрос остается открытым. После того как Зеленский занял президентское кресло, олигарх, конфликтовавший с Порошенко и несколько лет проживавший в Швейцарии, затем некоторое время в Израиле, вернулся в Украину. Не исключено, что бизнесмен, входящий в число самых состоятельных украинцев, приехал на родину из опасений повторить судьбу бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, осужденного в США за отмывание денег.

Бывшим собственникам национализированного правительством Украины ПриватБанка Коломойскому и его партнеру по бизнесу Геннадию Боголюбову в США, как сообщает "Зеркало недели", вменяют нарушение специального федерального закона об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в нанесении убытков банку Украины и легализации на американской территории сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, а также обвиняют в сговоре и незаконном обогащении.

Именно эти обвинения и опасность оказаться в американской тюрьме, очевидно, стали поводом для Коломойского не только вернутся на родину (у Украины нет договора с США об экстрадиции), но также изменить свою риторику по отношению к Кремлю и конфликту в Донбассе. Сейчас Коломойский считает, что "должен был подбирать слова", когда в 2014 году, после назначения его главой Днепропетровской облгосадминистрации, давал нелестную характеристику президенту России Владимиру Путину. Тогда олигарха называли одним из тех, кто остановил реализацию в Украине кремлевского проекта "Малороссия", предполагавшего отделение от Украины ряда регионов на юге и востоке страны. В последние же месяцы, в том числе и в недавнем интервью украинскому журналу "Новое время", Коломойский называет войну в Донбассе "внутренним гражданским конфликтом", в котором россияне выполняют "интернациональный долг". В интервью изданию Коломойский заявил: "А у нас то, что произошло на территории Донбасса, – это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт. Он никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных, которые поехали в "отпуск" или в "командировку" выполнять интернациональный долг. И не делайте из этого катастрофу, это нормальное явление". Некоторые украинские политики считают, что такая риторика может означать стремление стать посредником при восстановлении отношений России и Украины, что самому Коломойскому могло бы принести дополнительную прибыль.