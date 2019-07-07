Reuters: 500 человек погибли в Идлибе в результате операции РФ и Сирии

Более 500 мирных жителей погиби и более двух тысяч получили ранения в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате наступления правительственных войск при поддержке российских военных. Операция в этом регионе началась в конце апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

По словам правозащитников, российские и сирийские военные преднамеренно наносят удары по мирному населению и сбрасывают бомбы на больницы. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что во время атак используются кассетные боеприпасы и зажигательное оружие.

Москва и Дамаск эту информацию отрицают. Российские военные утверждают, что отражают атаки джихадистов, связанных с террористической группировкой "Аль-Каида". Россия также обвиняет вооружённую сирийскую оппозицию в нарушении договора о прекращении огня.

По данным ООН, с начала операции в Идлибе как минимум 300 тысяч человек бежали из районов бомбардировок к границе с Турцией. Всего в регионе проживает три миллиона мирных жителей, включая один миллион детей.

​Международная коалиция во главе с США начала борьбу с радикальными исламистами в Сирии в 2014 году. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.