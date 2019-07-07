Очень быстрый песец, расистское вязание и вредные извинения

1. Ученые в шоке — песец сумел пройти из Норвегии в Канаду всего лишь за 76 дней, преодолев за эти 2,5 месяца 3,5 тысячи километров. Норвежские ученые поймали на Шпицбергене юного песца, которому было на тот момент меньше года, надели на него ошейник со спутниковым передатчиком и отпустили, чтобы проследить его миграцию. Через три недели песец, пересекший замерзшее море, был уже в Гренландии, а ещё через 8 недель — в Канаде. В среднем он проходил 46,3 километра в день, а однажды за сутки прошёл целых 155 км. Он передвигался так быстро, что в какой-то момент ученые решили, что его убили и везут на корабле, но, к счастью, оказалось, что это не так. Питался песец в дороге в основном леммингами.

2. Культурные войны проникают даже в самые мирные и уютные уголки жизни. Крупнейший в мире сайт для вязальщиц (и вязальщиков) Ravelry c 8 миллионами пользователей, объявил, что забанил всех активных сторонников Трампа и его администрации — то есть тех, кто на форумах этого вязального сайта, где обсуждаются любые темы, включая, случается, и политические, пишет что-нибудь в поддержку нынешнего американского президента и его политики либо публикует схемы или фотографии вязаных вещей, содержащих такую поддержку — например, свитеров с надписью MAGA. По заявлению владельцев сайта, они хотят, чтобы все пользователи Ravelry чувствовали себя комфортно и безопасно, а поддержка Трампа этому мешает, так как поддержка Трампа равна безоговорочной поддержке концепции превосходства белой расы. Поэтому поддерживающие его рукодельницы не отныне не могут общаться на форумах сайта, а их проекты изымаются из публичного доступа. Обсуждать новую модерационную политику тоже запрещено. Кроме того, на сайте прекращена регистрация новых членов — видимо, для того, чтобы забаненные не могли зарегистрироваться на нём снова под другим именем. Изгнанные с Rаvelry и те, кого не устраивает новая политика, уже создали новый форум. Одна из них написала, что обвинять её, чернокожую, в поддержке концепции превосходства белой расы – это уже как-то чересчур.

3. Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, отстраненный от руководства этой организацией за коррупцию, требует от её нынешнего руководства вернуть ему 60 пар наручных часов, которые, по его словам, до сих пор остаются в распоряжении ФИФА, хотя они были, по утверждению Блаттера, приобретены им для коллекции во время работы в часовой индустрии и являются его законной собственностью. Кроме этого, Блаттер требует от ФИФА возместить ему моральный ущерб.



4. Американские исследователи предложили двум группам людей оценить реальных политиков после сделанных ими настоящих скандальных высказываний, предоставив им разные версии того, что было дальше — первой группе сказали, что политик после этого высказывания извинился, а второй, что нет. Выяснилось, что люди, которым сказали, что политики извинились, были менее склонны за них голосовать и более склонны соглашаться с тем, что эти политики должны быть наказаны, чем те, которым сказали, что политики отказались извиняться. Похоже, что извинения политикам только вредят и Борис Джонсон, который на недавней встрече с избирателями заявил, что гордится своими скандальными высказываниями и не собирается за них оправдываться, всё делает правильно.

5. Китайские пограничники в Синьцзяне тайно устанавливают на телефоны туристов приложение, которое следит за их передвижениями, проверяет телефон на наличие запрещенных в Китае материалов, а также скачивает и пересылает китайским органам хранящиеся на телефоне файлы и персональную информацию владельца. Делается это, когда пограничники забирают у туристов телефоны для проверки в отдельную комнату (при пересечении границы Синьцзяна у гостей Китая требуют предоставить телефон и PIN). Что делают китайцы с полученной персональной информацией и как долго они её хранят, не известно.

6. В Китае в последнее время стали очень распространены платежи с использованием распознавания лиц: чтобы заплатить за товар со своего счёта, не нужно вводить PIN или сканировать отпечатки пальцев — достаточно просто показать лицо камере. Но есть одна проблема — на экране при этом появляется снятое камерой изображение вашего лица, и многим китайцам оно не нравится: согласно недавнему опросу, 60% китайцев считают, что на таких фото они выглядят уродливо. Впрочем, скоро эта проблема будет решена. Компания Alipay, обслуживающая огромное количество платежей с использованием технологии распознавания лиц, встроит в своё программное обеспечение «фильтры красоты», изменяющие фотографию человека так, чтобы он выглядел более привлекательно. Разумеется, фильтры будут применяться только к тому изображению, которое показывают самому пользователю — внутри системы для проверки личности будет по-прежнему использоваться не искаженный фильтрами оригинал.

7. В Америке уже собираются распознавать людей не по лицам, а непосредственно по сердцу — Пентагон испытывает лазер, который способен считывать сердечный ритм и идентифицировать по нему личность человека (сердечный ритм уникален, как и отпечатки пальцев) на расстоянии до 200 метров.

8. В Англии раскрыли преступную группу, державшую в рабстве более 400 человек, заставлявшую их работать за просроченную еду, да ещё и одновременно получавшую за них без их ведома социальные выплаты. Как членами группы, так и их жертвами были польские иммигранты. Рабов не заковывали в цепи, они оставались в рабстве фактически добровольно — преступники сумели каким-то образом убедить жертв в том, что те якобы находятся в Англии нелегально и будут арестованы, как только покажутся на люди, хотя, поскольку и Польша и пока что Великобритания являются членами ЕС, все жертвы пребывали на британской территории совершенно законно и вполне могли устроиться там на нормальную работу за нормальную зарплату.

9. В Норвегии спустили на воду гибридный круизный корабль «Роальд Амундсен». Во время своего первого плавания корабль отключил дизельные силовые установки и около часа шел исключительно на энергии батарей, став таким образом первым в мире пассажирским лайнером, способным плыть только на электрической энергии.

10. Ученые впервые полностью очистили организм мышей от ВИЧ. Ранее полностью избавиться от ВИЧ в организме мышей и людей не получалось, поскольку ДНК вируса встраивается в генокод зараженного им организма, и потом вирус размножается прямо оттуда. Ученые уже пытались вычистить ВИЧ из ДНК мышей с помощью технологии редактирования генов CRISPR-Cas9, но из этого ничего не вышло, поскольку вирус размножается слишком быстро — не успеешь уничтожить один его экземпляр, как другой уже встроился в ДНК. Но после нескольких лет экспериментов им всё же удалось добиться успеха, сочетая CRISPR-Cas9 с новой антивирусной терапией, которая мешает ВИЧ размножаться. Клинические испытания новой терапии на людях начнутся в следующем году.