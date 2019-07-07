СМИ: британский посол в США отсылал сообщения с критикой Трампа

Посол Великобритании в США Ким Даррок посылал в британский МИД секретные телеграммы, в которых отзывался о президенте США Дональде Трампе как о некомпетентном политике. Документы оказались в распоряжении британского издания Daily Mail. Подлинность телеграмм подтвердил CNN источник в правительстве Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, телеграммы были отправлены в период с 2017 по 2019 год. В них посол, частности, оценивает решения главы Белого дома в области внешней политики, а также планы Трампа о переизбрании на 2020 год. Кроме того, в одном из своих сообщений Даррок написал, что президент США может быть обязан "хитрым русским".

Администрация Трампа отказала CNN в комментарии Белый дом ответил отказом. Британский МИД заявил, что мнения послов могут не совпадать с точкой зрения властей и выразил надежду, что госслужащие смогут правильно обращаться с поступающей к ним информацией.