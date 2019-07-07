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Росстат опубликовал данные о росте цен на потребительские товары

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Росстат опубликовал данные о динамике цен на тысячу потребительских товаров по итогам 2018 года.

По данным ведомства, больше всего подорожали пшено и капуста – сразу на семьдесят с лишним процентов. Третье место по удорожанию заняло газомоторное топливо, преимущественно – бензин. Цены на него взлетели сразу на 30,8%. Почти также резко подорожали сахар и яйца.

Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол – его стоимость возросла почти на четверть. При этом общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру за 2018 год составил 4,5%.

Издание РБК отмечает, что темпы подорожания многих товаров и услуг многократно превзошли инфляцию.

В свою очередь, лидером среди товаров, цены на которые в прошлом году снизились, оказалась гречневая крупа. Объясняется это тем, что рынок крупы фактически изолирован от всего мира, потому как гречку в основном едят только в России. Как только урожай большой, у производителей возникают товарные запасы, которые они стремятся распродать побыстрее.


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