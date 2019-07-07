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В Гонконге прошла очередная акция протеста

Протест в Гонконге, 7 июля 2019 года

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В Гонконге вновь состоялась акция против закона об экстрадиции в Китай. Десятки тысяч протестующих сегодня прошли маршем по туристическим кварталам в центре города. Участники марша дошли до железнодорожной станции, которая связывает Гонконг с материковым Китаем. После этого полиция заблокировала вход на вокзал. О задержаниях не сообщается.

Протесты в городе продолжаются уже месяц из-за намерения властей региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

1 июля протестующие заняли здание парламента. Глава правительства Кэрри Лам после этого заявила, что власти больше не будут рассматривать закон об экстрадиции в Китай. Но протестующие остались недовольны этим обещанием. Они требуют официально отклонить законопроект, а также отставки самой Кэрри Лам.

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