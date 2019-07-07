Храмы псковских зодчих вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Псковские храмы, построенные в период с XII до начала XVII веков, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме храмов в список также попали другие постройки псковской школы зодчества, включая гражданские и оборонительные сооружения.

Власти Псковской области назвали включение памятников псковских зодчих в Список ЮНЕСКО историческим событием. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что номинация имеет особое значение, так как Псков является "колыбелью российской" и частью европейской культур.

Помимо псковских храмов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли пещерный комплекс и священные горы Гран-Канарии в Испании, португальские дворцовый ансамбль Марва и святилище Бон-Жезуш-ду-Монти, британская обсерватория Джодрелл-Бэнк и исторический центр и Ханский дворец города Шеки в Азербайджане.

Всего в Список всемирного наследия ЮНЕСКО внесены 18 рукотворных объектов и 11 природных достопримечательностей, расположенных на территории России.