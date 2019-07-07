Зеленский назначил нового главу администрации Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового председателя Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему удостоверение главы области. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Представляя Комарницкого, президент Украины отметил, что миссией руководителя области должны стать поиск и реализация новых возможностей для региона, пострадавшего в результате вооружённого конфликта в Донбассе.

Зеленский рассказал журналистам, что совершил облёт территорий на востоке Украины вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском. "Мы видели разрушенные дома, отсутствие дорог". Президент Украины предположил, что общее состояние дел в Луганской области вызвано не только войной, но и отсутствием управления. Поздравляя Виталия Комарницкого с назначением на должность главы областной администрации, президент выразил надежду, что при новом руководстве в Луганской области произойдут позитивные изменения. Комарницкий в ответном слове поблагодарил за доверие и назвал поставленные перед ним задачи "реальными".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Дональд Туск прибыли в воскресенье в Луганскую область. Во время поездки они, в частности, посетят Станицу Луганскую и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщило агентство "Укринформ".