МВД: муж арестованной за пытки ребёнка из Ингушетии – полицейский

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, арестованной по делу о пытках семилетней племянницы, работает в полиции. Об этом сообщил замначальника подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Он отметил, что у семьи был доход и она ни в чём не нуждалась. В чём причина того, что биологическая мать бросила ребёнка, а впоследствии над ней стала издеваться тётя – в МВД не понимают. П
При этом Мургустов сообщил, что ещё два года назад семья стояла на учёте в полиции как неблагополучная.
4 июля в одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя Аиша Ажигова. Девочка поступила в госпиталь с множественными травмами. Выяснилось, что она росла в семье тёти по линии отца без оформления документов об опеке. Родственница регулярно истязала ребёнка.
После Ажигову перевели в НИИ неотложной детской хирургии в Москве. Врачи обнаружили у неё переломы ребёр и травму позвоночника, серьёзные повреждения конечностей, нарушения кровотока. Президент клиники Леонид Рошаль сообщил, что не исключена необходимость ампутации кисти ребёнка. Состояние девочки остается тяжёлым.
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