В Рио-де-Жанейро умер Жуан Жилберту, создавший босса-нову

В Рио-де-Жанейро 6 июля умер Жуан Жилберту, создатель музыкального стиля босса-нова. Известие о смерти 88-летнего музыканта подтвердили родственники Жилберту. Они не сообщили о причинах его смерти.

Жуан Жилберту родился на северо-востоке Бразилии, в штате Баия, в 18 лет начал петь. В 1959 году, после переезда в Рио-де-Жанейро, записал свою первую сольную пластинку - Chega de Saudade ("Хватит грустить"), исполнив композиции, написанные Томом Жобимом. С 1962-го по 1969 год Жуан Жилберту жил в США.

В начале 1960-х годов босса-нова приобрела популярность среди американских джазовых музыкантов. Как пишет "Голос Америки", Стэн Гетц, один из наиболее известных джазистов того времени, предложил Жилберту и Жобиму сотрудничать. В 1964 году в Нью-Йорке ими был записан альбом Getz/Gilberto, по всему миру были проданы миллионы экземпляров этой пластинки. Альбом удостоился нескольких премий "Грэмми" и способствовал дальнейшей популяризации босса-новы. Одна из песен, вошедших в альбом – Garota de Ipanema ("Девушка из Ипанемы") - стала мировым стандартом этого музыкального стиля.