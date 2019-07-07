В США влиятельный финансист обвиняется в сексуальных преступлениях

Американкий мультимиллионер и финансист Джефри Эпштейн арестован в субботу в США в связи с обвинениями в причастности к сексуальным преступлениям. Он содержится в федеральной тюрьме, сообщили в правоохранительных органах корреспонденту медиакомпании NPR. Другие СМИ уточняют, что Эпштейн был арестован близ Нью-Йорка и обвинён в сексуальных преступлениях, совершённых в начале 2000-х годов.



В понедельник, по сведениям агентству Associated Press, 66-летний Джефри Эпштейн предстанет перед федеральным судом Нью-Йорка. Его адвокат пока отказался комментировать происходящее. Один из официальных источников, на назвавший себя, сообщил агентству, что финансист обвиняется в растлении несовершеннолетних девушек, которых приглашал к себе домой во Флориде и Нью-Йорке.

Джефри Эптштейн, будучи менеджером крупного инвестиционного фонда, ранее называл своими друзьями бывшего президента Билла Клинтона, британского принца Эндрю и президента Дональда Трампа.

В прошлом году издание The Miami Herald опубликовало статью, в которой высказывается предположение о возможном сотрудничестве федеральных прокуроров с адвокатами Эпштейна.