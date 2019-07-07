"Подарок упырям". Грузинский телеведущий оскорбил Путина

В воскресенье ведущий грузинского телеканала Рустави-2 Георгий Габуния неожиданно обратился к зрителям на русском языке. Точнее, обратился он не к зрителям, а к президенту России Владимиру Путину - и приблизительно минуту крыл его многоэтажным матом. В России об этом стало известно уже поздно вечером. Первыми на событие откликнулись прокремлевские блогеры и ведущие центральных телеканалов. И досталось от них не только телеведущему, но и грузинскому руководству, Грузии и грузинам в целом.

ПОСТПРАВДА

К Георгию Габуния, что позволил себе в эфире «Рустави 2» какие-то просто запредельно омерзительные реплики в адрес Владимира Путина, сейчас бы «наружку приставить», чтобы вмешалась, если его кто-то захочет устранить, а то проблем не оберемся потом. Санкции новые, agenti GRU, novichok и прочее говно из всех щелей.

Андрей Медведев

Это не фейк. К сожалению. Это телеведущий Габуния съехал с катушек. Не знаю, был это эфир канала Рустави, или он просто так разогревался перед оным. Но суть дела не меняется.

К сожалению, он, вероятно, не понимает, как это всё отразится на его стране в целом. И на отношении к ней.

Но какой же подонок. Интересно будет посмотреть на реакцию жителей Грузии. Ну и политиков тоже.

И вот развитию туризма, а также прочих связей, это видео способствовать не будет. Тут уж к бабке не ходи. ​



Fantastic Plastic Machine

Что касается «оскорбления» сегодняшнего по грузинскому тв — решительно не понимаю, что все так переволновались. Какой-то идиот на телеканале крошечной нищей страны что-то там сказал. И что? Вы знаете, что в Конго по телевизору говорят? В Свазиленде? В Лесото? Может, они тоже там каждый день нашего главнокомандующего оскорбляют. А мы не знаем.

Пусть упражняются. Империя велика — и на каждый чих не наздравствуешься.

Евгений Петров

Это не личное мнение пациента. Ему дали сказать, выпустили в эфир. Без команды это не выходит. Да и отказ извиняться говорит о личной позиции канала. Хотя и Рустави не вся Грузия, но без молчаливой поддержки грузин такое бы не произошло​.

Егор Холмогоров

Вопросов, конечно, нет. Точнее есть - один. Почему они на грузинском тв ведут программу на русском?

Дмитрий Смирнов

Эти люди потеряли абсолютно все человеческое. Грузия - фантастическое разочарование!

Ольга Скабеева

Не буду публиковать у себя грузинское видео с участием Габуния на телеканале ‘Рустави 2’

Захотите - сами найдёте.

И комментировать нечего.

Мерзость и пошлость! Чистой воды провокация!

Пусть грузинский министр прокомментирует, который не хотел разрывать торговые связи с Россией.

И грузинский президент пусть тоже выскажет своё мнение.

Сами пилите сук, на котором сидите.

Владимир Соловьев

После сегодняшней мерзости грузинского ТВ у кого-то ещё остались иллюзии? Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии»? Может уже пора смотреть правде в глаза?

Заодно досталось и украинцам.

Дмитрий Борисенко

"Журналист" телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире матом обратился к президенту России Владимиру Путину, матом оскорбил его мать и россиян. Ну, что сказать. Цэ-Европа № 2. Поздравляю, вас, грузины! Вы превратили культурнейшую страну в гопническую помойку. СУГС!​

Игорь Гревцов

До такого днища даже евромайдан не доскакал.

Vasyunin Online



Случай с этим «ведущим» конечно потрясающий пример того, как национальная шизофрения приводит к буквальному распаду конкретной человеческой личности; мы все без конца ругаем украинский политикум, и, разумеется, за дело, но надо признать, там хотя бы адресуются к непосредственным историческим примерам — пусть головорезов и садистов, обслуживавших приличные на их фоне войска СС — но хотя бы реально существовавшим; здесь — эти потрясающие люди (интеллигенция? как политкорректно сказать?), происходящие от привилегированной советской прослойки и возомнившие в этой связи себя бог знает кем, очевидно, воинами-освободителями, и в таком приподнятом настроении устроившие две этнические войны за двадцать лет.

Подлило масла в огонь и то, как, по сообщениям, отреагировало на инцидент руководство телеканала.

​Доктор прописал

Гендиректор "Рустави 2" Ника Гварамия назвал попыткой вмешательства в дела телеканала и попыткой цензуры заявление премьер-министра Мамуки Бахтадзе о том, что он расценивает матерную ругань телеведущего Георгия Габуния в адрес президента России как "попытку дестабилизации" и "омерзительный провокационный акт"

"Попытка вмешательства в дела телеканала"... Ок. Дно уже пробито, но останавливаться на телеканале не собираются

Реакция грузинского президента, осудившей ругань в адрес Путина, тоже мало кого успокоила.

Skabeeva

Все-таки есть мозги! Слава Богу!

И красные линии есть! Но где извинения?!

‘Я осуждаю поведение ведущего, но извиняться не буду’, - видимо, это и есть грузинские традиции...

Так не пойдёт!

Не помогли и протесты грузин, пришедших к зданию телеканала требовать увольнения Габунии (впрочем, не очень массовые)

Чёткий ТАСС

- К зданию телекомпании «Рустави 2» пришло гигантское голичнство возмущённых граждан Грузии. Наверно вообще вышли все граждани поддерживающие Россию в Грузии. Пришло аж около сотни человек. Теперь точно сметут всех нелюбителей Владимира Владимировича.

Сразу же начались и разговоры о том, как нужно наказать Грузию за выходку телеведущего.

Александр Дюков

Считаю полезным распространять этот ролик. Он как бы говорит: приезжайте к нам в гости, дорогие российские туристы, мы маму твою мотали и тебя мотать будем, так мы вам рады.​

Пяр во время чумы

Не-реакция грузинских властей и может стать причиной для сворачивания грузинского экспорта в досягаемых для нас направлениях: речь не только о России, но и о Казахстане.

Официальным лицам дипломатическая сдержанность положена по должности, но в России это правило так часто игнорируется, что высказывание председателя комитета по международным делам СФ Константина Косачева на общем фоне выглядело просто примером христианского смирения.

Глубоко переживаю в связи с неожиданным и неадекватным выхлопом экстремизма в наших отношениях с Грузией. Люблю эту страну и люблю этот народ.

Глоток свежего воздуха, вздох душевного облегчения, когда получаешь такое (браво и поклон тебе... затирая имя отправителя):

«Константин, я в шоке! Не знаю как выразить мое возмущение и стыд! Наверно до Вас дойдет информация о нашем позоре! Прими мои извинения и будь уверен большинство Грузин также возмущены действиями радикалов а сейчас уже телеканалом Рустави 2! Не знаю как вообще смыть такой позор! Мой телефон взорвался от возмущённых звонков».

Конец цитаты. Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся.

Спасибо, Н. Мы говорим друг с другом. Возможно, так же начнут говорить друг с другом два народа. И ещё два. Давно пора.

Многие объясняли поведение ведущего тем, что каналом Рустами-2 владеет Михаил Саакашвили.

Тина Канделаки

Телеканал «Рустави-2», реальным бенефициаром которого является Михаил Саакашвили, буквально только что пробил дно и уже не сможет опуститься ниже.

В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял Президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии.

Я считаю, что телеканал «Рустави-2», который 18 июля должен быть возвращен своему законному владельцу, не просто обязан принести извинения — за такое поведение перед нашим Президентом, безусловно, должно извиниться и руководство Грузии. Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить «остатки» лица в стране, где возможен такой эфир.

Я 10 лет говорю о том, что Михаил Саакашвили преступник... Его место не в цивилизованном обществе, а в тюрьме за все то, что он сделал с Грузией и грузинским народом. Такие люди, как он, — причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины...

Но были и другие объяснения

Пир во время чумы

30% Рустави-2 (где ведёт эфир говорливый менгрел Габулия) принадлежит Давиду Бежуашвили, брату бывшего министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили.

70% владеет близкий друг семьи Саакашвили, но тот просто обеспечивает интересы США на грузинском медиаполе.

Реально Рустави-2 управляется семьёй Бежуашвили.

После ухода с поста министра иностранных дел Гела Бежуашвили был назначен руководить грузинской разведкой.

Он был начальником грузинской разведки в 2008 году, когда планировалась операция в Южной Осетии.

Гела по сути и расстреливал российских миротворцев, расквартированных в Цхинвале.

Кстати, шёл он к этому сознательно: в 2000-2002 гг учился в военной школе в США.

Так что нынешняя вербальная провокация на канале менее всего похожа на авторскую позицию ведущего программы.

Это позиция совсем другая.

У многих проукраинских блогеров выступление Габунии вызвало одобрение и даже восторг.

Слава Рабинович

Вова – большой друг грузинского народа!

Ждём алаверды от украинцев, молдаван, сирийцев и венесуэльцев!

Игорь Маркевич

Не понимаю, в чем скандал.

Все правильно сказал. Супрун одобряет.

Единственное, что текст про маму был перебором, но это грузинская ментальность.

Вячеслав Усов

А есть ли у нас журналисты, хоть на 1% так любящие Украину? Или только готовые проводить телемосты с "простым народом", "Нужно поговорить". Говорить будем, когда уберётесь с Донбасса и вернёте Крым!

Витаускас

А почему моралисты, осуждающие грузинского ведущего "Рустави 2" за слова <&*#@> в адрес Путина, не вспоминают о грузинских и украинских матерях, женах, детях, которых Путин не оскорблял, а просто по своей имперской прихоти забрал жизни их сыновей, мужей и отцов?

Среди российской оппозиции реакция оказалась совсем не такой однозначной. Многие независимые и оппозиционные блогеры сразу же осудили матерную тираду в адрес Путина.

Виталий Манский

Бездарно, бессовестно, бессмысленно... и очень глупо.

Рустем Адагамов

Надеюсь, что телеканал «Рустави 2» выгонит к чертям собачьим этого подонка Габунию. Задевать в такой омерзительной форме мать и отца недопустимо для человека, для мужчины. Это абсолютно за гранью человеческого.

Александр Рыклин

Демарш ведущего телекомпании Рустави-2 в адрес Путина - омерзительная тошнотворная гадость... Ужасно досадно... А главное - зачем давать упырям такие козыри, делать им столь щедрые подарки?!

Дорогие мои грузины, конечно, многие в России понимают, что это - чудовищное недоразумение... Но, чем больше вас сегодня ясно и недвусмысленно выскажется по поводу случившегося, тем лучше... И дело не в Путине - плевать мне на Путина, но есть рамки, за которые переходить нельзя... И уж извините, но это очень похоже не чекистскую провокацию - не посторонний человек прорвался к микрофону... Столь очевидный вопиющий перехлест вызывает сомнения в искренности этих слов и чувств, их породивших...

Николай Левшиц

Мне больно от произошедшего. Я две недели пишу о любви, тепле, эмоциях русских и грузин. Простите меня пожалуйста, если не смог вас обнять или отдать кусочек сердца, любви к Грузии. Но повторюсь, что тут безопасно и вас любят и ждут здесь. Как-то глупо теперь, но это правда.

Вы знаете, я работал и дружил с Немцовым, тот много всего говорил мне в наших поездках.

Реакция ВВП непредсказуема...

Но далеко не все присоединились к этому осуждению.

Алексей Медведев

С человеком надо разговаривать на том языке, который он понимает. Наконец-то что-то конкретное сказано на том языке, который В. Путин поймет. Язык некрасивый, некорректный и т.д. Но лишь бы хоть что-то понял.

Андрей Шипилов

Пока в Грузии есть хоть один человек, не боящийся в прямом эфире ТВ назвать путина термином, обозначающим гениталии Моржовой Бабушки, сам Бог будет хранить Грузию!

Поведение Габунии часто сравнивают с тем, что регулярно происходит на российском телевидении, да и в выступлениях высших должностных лиц России.

Наталья Геворкян

Ойойой, какой кошмар, по Рустави-2 журналист в своей авторской программе высказался нецензурно в адрес, как я поняла, российского президента. Не президент Грузии, не премьер-министр, не спикер парламента и вообще не официальное лицо, а журналист. Ну да, в эфире лучше бы, конечно, без мата. Напомню, что президент России в своих "авторских" выступлениях по телеку тоже любил замысловато выражаться в адрес одного из президентов Грузии. А уж как это любили и продолжают любить ведущие ток-шоу на федеральных каналах...

PS Посмотрела запись. Противно ужасно. Но не противнее, чем то, что несут по российским каналам. Другой вопрос, стоит ли грузинскому каналу опускаться до того же уровня.

Елена Зелинская

Не видела ролик про хама на грузинском телевидении и не буду, достаточно пересказов. Плохо, конечно, и, противозаконно, поскольку мат в общественных местах запрещен. Однако, важнее реакция зрителей. Судя по новостям, зрители возмущены не меньше нашего. Митингуют около тв с требованием прогнать поганой метлой.

А когда мы последний раз видели негодование российских зрителей по поводу постоянного потока хамства в наших ток-шоу? Как законопослушный гражданин, я не стану цитировать хамские выпады в адрес руководства иностранных государств, которые просто стали нормой на российском тв. Не рада и не оправдываю грузинского телеведущего, нашёл, на кого равняться. Но, как всегда, мне смешна это буря праведного гнева, когда дело касается нашей сакральноей фигуры. Причем в такие моменты вдруг обнаруживается, что, оказывается, все смотрят грузинское телевидение. И так возмущены, прямо кушать не могут. А попробуйте с тем же вниманием родное тв посмотреть?

Некоторые считают, что проблема в самом телевизионном формате, который так удобно использовать для разжигании розни. В качестве лекарства предлагается интернет.

Анна Качкаева

Шейнин с ведром коричневой жижи в студии Первого. Клейменов с "запиканными" монологами в программе "Время". Киселев со своим "ядерным пеплом" и "окурком". Ведущие шоу и "коверные" политологи на российских госканалах, ерничающие и обзывающие сумасшедшими президентов других стран. Шли годы...Ну вот теперь в этом ряду есть и отвязавшийся в эфире грузин с Рустави 2 с мерзкой руганью. Повсеместная стилистика нынешнего хамоватого, орущего, расчеловеченного общественно-политического телека, с пошлыми шутками, дурновкусием, кичливой подзаборной лексикой, агрессией и работой на "понижающую селекцию" массового жлоба

Эль Мюрид

Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" Габуния в эфире обратился к Путину русским матом. При любом отношении к любому человеку вообще и к Путину в частности площадные выражения в публичном пространстве могут говорить только о низком качестве культуры того, кто произносит обсценную лексику.

Однако проблема не в конкретном журналисте Габуния. Снижение всех планок - вполне характерная черта современного телевидения, и не только в Грузии. Возможно, это объясняется вполне просто - сколь-либо образованные люди уходят из телевизора и перемещаются в интернет. Аудитория ТВ, соответственно, падает в плане своей средней культуры. Поэтому и появляются ведра с дерьмом, мат от ведущих, драки в эфире, разбавленные разнообразным полосканием чужого белья и бесконечными ДНК-тестами неизвестных никому людей и их детей. Рейтинг - штука такая, конкуренция за оставшихся зрителей растет с уменьшением их числа, а потому приходится подстраиваться под тех, кто остался. И под их не слишком изысканные вкусы.

В итоге возникает устойчивая положительная обратная связь - падение уровня телевидения вымывает из его аудитории думающих, а чтобы подстроиться под остающихся, приходится еще ниже снижать планку. Что опять-таки вызывает рвотный рефлекс еще у какой-то части аудитории. При этом не только аудитория, но и сам телевизор задает стандарты - и маститые эксперты на, казалось бы, серьезных передачах уже не ругаются матом, а на нем ведут почти светский разговор.

Поэтому у нас уже практически нигде не осталось журналистов - есть только пропагандисты или контрпропагандисты. Первые рассказывают, как мы всех нагнем, вторые - как нас все боятся. Пропаганда - это какие мы д'Артаньяны, а контрпропаганда - какие все вокруг геи. И драки в прямом эфире. Все как вы любите. Передачи уровня "Очевидное-невероятное" умерли первыми. Даже "В мире животных" и "Спокойной ночи, малыши" стали избыточно интеллектуальными, что и послужило причиной их изъятия из сетки.

В этом смысле Габуния просто в тренде - в Грузии обострение внутренней борьбы. Националисты рвут либералов, и те, и другие в качестве аргумента используют Россию, в работе на которую обвиняют друг друга. В принципе, у нас такую роль играет Госдеп, а для особо упоротой общественности есть масоны и еврейское мировое правительство. А уж в моменты обострения, как сейчас в Грузии, не до вашей культур-мультур, переходим на бинарный код. Так что Габуния - не причина проблемы, он ее маркер.

Естественно, что интернет - не панацея, те, кто смотрит телевизор, во многом пересекаются и с интернет-пространством. И тоже загаживают его ковровыми бомбардировками помета. Правда, кластерность интернета создает определенное пространство для маневра, и как раз попытки властей в разных странах (и у нас в частности) взять интернет под контроль в конечном итоге неизбежно приведут к тому, что телевизионные стандарты могут стать стандартами сети. Что, безусловно, ситуацию с общим культурным уровнем только усугубит.

Но самый взвешенный пост написал, вероятно, Дмитрий Колезев.



Запредельное выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в студии телеканала «Рустави 2» покрыл матом президента РФ Владимира Путина и оскорбил его родителей, можно было бы вовсе проигнорировать, как стоит не замечать многие глупости и откровенные провокации. Но, к сожалению, видео явно станет фактором российско-грузинских отношений. Или, по крайней мере, его попытаются сделать таким фактором.

К сожалению, и в России, и в Грузии немало людей, желающих разжигания российско-грузинского конфликта, вплоть до уровня полноценной войны. В Грузии одни люди организовали провокацию с участием Габунии, а в России другие люди (но с теми же целями) сейчас будут максимально продвигать это видео, обращать на него внимание как можно большего числа людей. Главная задача, конечно, — показать его самому президенту РФ Владимиру Путину, добиться реакции от него (желательно - жесткой и эмоциональной). Ради этого все и затевалось. Хотя мне представляется, что Путин все-таки устроен немного сложнее, чем предполагают авторы провокации.

Я думаю, что судить о Грузии и грузинском народе по телеведущему Габунии столь же недальновидно, как судить о России и россиянах по телеведущим Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву (хотя им до этого выступления Габунии еще далеко). То есть то, что такие люди выступают на национальном ТВ, - это определенный симптом, но все же не нужно приравнивать их слова к мнению всей нации. Одновременно нужно понимать, что так как грузинское общество сейчас находится в очень раздраженном состоянии, вряд ли нам удастся услышать какие-либо извинения за Габунию от властей или политиков. Думаю, что извиняться перед Путиным в Грузии сейчас не готов никто.

Кстати, не знаю, насколько умен Георгий Габуния (судя по этому видео - не очень), так что не оказаться бы ему самому жертвой дальнейших провокаций или не стать даже пресловутой сакральной жертвой.

(Грузинам и русским — мир ✌️☮️)