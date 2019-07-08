Трамп: мы британского посла тоже не очень любим

Президент США Дональд Трамп прокомментировал получившие огласку дипломатические депеши британского посла в Вашингтоне Кима Даррока.

В телеграммах, отравленных в Лондон, оказавшихся в распоряжении таблоида The Daily Mail, посол называет Трампа "неумелым" и "некомпетентным" руководителем. Конфликты в аппарате Белого дома он приравнивает к "поножовщине" и предупреждает, что "политическая карьера Трампа может закончиться бесславно".

В ответ Трамп заявил, что не видел этих телеграмм. Разногласия в международной политике – в норме вещей, но, как бы то ни было, британский посол чести своей стране не делает, заметил президент США. "Мы его тоже не очень любим, и я бы мог рассказать вам про него много интересного, но не стану, ни к чему это", – цитирует Трампа CNN.

У нынешнего британского премьера Терезы Мэй сложились уважительные рабочие отношения с Дональдом Трампом. Но на личном уровне ему, как полагают комментаторы, симпатичнее её вероятный преемник Борис Джонсон. Одной из первейших задач Джонсона после окончательного выхода Британии из Евросоюза будет заключение объемного двустороннего соглашения с Соединенными Штатами в области торговли. Посол Даррок не близок к кругам консерваторов – активных сторонников Брекзита. Источник CNN полагает, что за вбросом компрометирующих телеграмм может стоять желание этих кругов назначить на его место своего единомышленника.