В России вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Последний самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнивший рейс Тбилиси—Москва, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в пять часов утра в понедельник, 8 июля. Ранее свои последние рейсы из Тбилиси в Москву выполнили самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7.

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они также выполнили последние рейсы в Россию 7 июля.

Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей. Об этом заявил накануне министр транспорта России Евгений Дитрих. Ранее правительство пообещало авиакомпаниям компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета.

21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии подписал указ, запрещающий с 8 июля российским компаниям авиасообщение с Грузией. Минтранс объявил, что с того же дня будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию России.

Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество. На митингах в адрес России звучали обвинения в оккупации грузинских территорий и вмешательстве во внутренние дела.

Как сообщил руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, россияне уже аннулировали 80 процентов броней в отелях, расположенных на побережье Грузии, на фоне запрета на прямое авиасообщение с Россией. По оценке Национальной администрации туризма Грузии, ущерб экономике от сокращения турпотока из России составит около 710 миллионов долларов.

По данным Пограничной службы ФСБ России, в 2018 году Грузию посетили 1,29 миллиона россиян. В первом квартале 2019 года поток туристов из России вырос на 26 процентов.