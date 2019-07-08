Власти Грузии назвали провокацией слова телеведущего о Путине

Власти Грузии осудили оскорбительные высказывания телеведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в адрес президента России Владимира Путина.

"Патриотизм – это другое, защищать интересы страны с агрессией, дестабилизацией и беспорядками – не дело", – говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Разобщение страны на два лагеря, подстрекание к внешнему противостоянию и разжигание напряженности в регионе недопустимо, считает грузинский президент. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе осудил выступление телеведущего и назвал его "омерзительной провокацией". С аналогичными заявлениями выступил и МИД Грузии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в фейсбуке, что "эпатаж и истеричность" только навредят в "борьбе с российским империализмом и оккупацией".

Российские власти пока не прокомментировали ситуацию.

Накануне ведущий авторской программы "Посткриптум" на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния нецензурно обратился на русском языке к президенту России Владимиру Путину.

После этого около здания телекомпании собрались около 200 человек. Они потребовали увольнения Габунии и директора "Рустави-2" Ники Гварамии и возбуждения уголовного дела. Здание телекомпании забрасывали яйцами. В ночь на 8 июля "Рустави 2" приостановила вещание. Руководство телеканала сообщило, что после скандала были совершены нападения на нескольких сотрудников компании, и потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность журналистов. Утром работа телеканала возобновилась.

Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.