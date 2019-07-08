США пригрозили Ирану новыми санкциями за отказ от ядерной сделки

Соединённые Штаты пригрозили Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией в ответ на отказ от ядерной сделки. "Ирану следовало бы проявлять осторожность. Есть причина, по которой он обогащает уран, и она нехорошая", – заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Иран с 8 июля начинает обогащать уран на уровне выше 3,67 процента. Эта отметка предусмотрена условиями ядерной сделки. Тегеран заявил, что отказывается от ядерной сделки якобы из-за того, что Евросоюз не обеспечил защиту его интересов в рамках соглашения.

Иран согласился на снижение уровня обогащения урана в 2015 году – в обмен на отмену санкций со стороны ЕС и США. Однако в мае прошлого года Вашингтон обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия. США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана новые санкции, а сейчас угрожают военным вторжением.