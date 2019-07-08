Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 23

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 23. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. Судьба восьми человек остаётся неизвестной, добавил он.

По информации источника в штабе Медицины катастроф, в понедельник спасатели обнаружили живыми двух человек, которые числились пропавшими без вести.

Наводнение в регионе началось 25 июня. По заявлению МЧС, причиной стали проливные дожди, из-за которых из берегов вышло несколько притоков Ангары и прорвало защитную дамбу. Затопило около 100 населённых пунктов. Три с половиной тысячи домов были полностью разрушены. 33 тысячи человек лишились имущества. Против двух мэров городов Иркутской области завели уголовные дела за несвоевременное оповещение жителей и позднее начало эвакуации.

Российские власти объявили наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Президент России Владимир Путин своим указом поручил привлечь к ликвидации последствий паводка военных и дал распоряжение правительству на выделение бюджета для ремонта и восстановления жилья. Власти предварительно оценили ущерб в 29 миллиардов рублей.