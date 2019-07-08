Украинский телеканал NewsOne "из-за угроз" отменил телемост с Россией

Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией, который планировался на 12 июля. Причина – "прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких". От кого они поступили и в каком виде, руководство NewsOne не уточнило.

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", – цитирует заявление NewsOne издание "РБК-Украина".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "дешёвым пиарходом" анонсированный телемост с Россией. "Это просто дешевый, но опасный пиарход, цель которого снова поделить украинцев на два лагеря", – заявил Зеленский в видеообращении к народу.

Он напрямую обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением обсудить ситуацию в аннексированном Крыму и на востоке Украины в формате официальных переговоров в Минске с участием лидеров США, Великобритании, Франции и Германии. "Надо поговорить? Надо, давайте", – завил Зеленский.

В Кремле заявили, что пока не готовы дать ответ на предложение президента Украины, но обсудят перспективы такого формата переговоров.

Телемост под называнием "Надо поговорить" планировали провести российский государственный телеканал "Россия-24" и украинский NewsOne, который входит в медиагруппу политика Виктора Медведчука, члена украинкой партии "Оппозиционная платформа" и кума Владимира Путина.

Телемост анонсировал российский телеведущий Дмитрий Киселёв. Против программы выступили партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Голос" Святослава Вакарчука и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Инициативу проведения телемоста также раскритиковал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал лишить телеканал NewsOne лицензии, он назвал планировавшийся телемост "откровенной провокацией" со стороны "антиукраинских сил".

В Службе безопасности Украины требовали созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за предложенного телемоста с Россией. В ведомстве указали на ответственность за сотрудничество с вещателями "государства-агрессора", которые находятся под санкциями СНБО.

В Киеве в понедельник прошла акция протеста у здания телеканала NewsOne. Демонстранты пришли с плакатами "Не телемост, а телемина". Сама акция получила название "Нет информационной оккупации Украины".