Ипотека под 2%. Где-то на "дальневосточном гектаре"

Для кого ипотека под два процента – эта тема главная в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

По нынешним временам хорошие новости в области экономики – большая редкость. А уж про новости, связанные с государством, и говорить нечего. Поэтому когда они появляются, грех не воспользоваться возможностью и ими не поделиться. Итак, в России появится ипотека под 2% годовых, на срок до 20 лет и без первоначального взноса. Максимальная сумма кредита составит четыре миллиона рублей. И будет это не в далеком светлом будущем, до которого дожить повезет не каждому, а уже в этом году.

Полная видеоверсия программы:

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Вот только получить ипотечный кредит на обычных для Европы, но фантастических для России, условиях смогут далеко не все. Это программа для Дальнего Востока. Финансируется она Минвостокразвития и доступна будет для участников государственной программы “Дальневосточный гектар” либо для молодых семей. Возраст супругов не должен превышать 35 лет.

Гектар земли где-нибудь в Барвихе - это действительно много

Надо сказать, что это не первая государственная программа, которая призвана остановить демографическую катастрофу на Дальнем Востоке. Год назад на Сахалине была запущена льготная ипотека с нулевой ставкой для многодетных семей, желающих построить дом на "дальневосточном гектаре". В мае на Курильских островах начали строить жилье с ипотекой под 0%. Да и запущенная три года назад программа “Дальневосточный гектар” тоже направлена тоже на решение демографической проблемы. Пока результатов ноль. О том, почему, мы поговорим дальше. Сначала попробуем посчитать, нельзя ли как-то воспользоваться щедротами государства и немного подзаработать.

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Идея освоения огромной территории могла бы стать по-настоящему национальным проектом. Таким, в результате которого формируется и нация, и национальная идея. По масштабам этот проект вполне мог бы быть сопоставим с освоением Дикого Запада в США. И ссылки на суровый климат не вполне корректны, если учесть, что часть этой территории находится на побережье океана, в непосредственной близости от перенаселенной Японии. Да и в материковой части суровость климата с лихвой окупается богатством ресурсов.

Но никакого массового переселения на Дальний Восток даже из депрессивных российских регионов после запуска программы выделения земли не началось.

На всю программу выделено 15 миллиардов рублей. Это меньше четырех тысяч кредитов по четыре миллиона рублей

Причин, на мой взгляд, несколько. Во-первых, бесплатный гектар – это просто насмешка. Только на Дальнем Востоке, не говоря уже про Восточную Сибирь, пустует территория площадью почти семь миллионов квадратных километров или 700 миллионов гектаров. Даже если каждый десятый россиянин решил бы сняться с места и попытать счастья на неосвоенных землях, можно было бы раздавать не по одному, а по 100 га, и все равно осталось бы нераспределенных более 500 миллионов га пустующих земель. Откуда взялся гектар, понятно: закон принимали живущие в Москве депутаты, для которых гектар земли где-нибудь в Барвихе – это действительно много. Но построить полноценное хозяйство на одном гектаре – утопия. Даже для натурального хозяйства этого мало, не говоря уже о товарном производстве.

Еще две существенные детали, которые охладили многих потенциальных переселенцев. Во-первых, землю эту нельзя продать, а во-вторых, ее могут отобрать. И решать, оставлять ли вам выделенную землю, должен чиновник. Если он решит, что вы недостаточно старались для освоения участка, вы его лишитесь.

А то, что результата никакого, так это все из-за того, что люди пассивные

И вот представим себе ситуацию. Живете вы в каком-нибудь депрессивном шахтерском поселке, продаете за гроши квартиру или дом, едете в окрестности Магадана, где получаете вожделенный гектар. А через три года приходит чиновник и ваш гектар отбирает.

Есть и другие проблемы. Два года назад основатель портала “Такие Дела” Митя Алешковский и создатель фермерского хозяйства LavkaLavka отправились на Дальний Восток, чтобы подобрать себе участок. В итоге у них получилось, но они испытали неожиданные трудности – свободные участки оказались фактически заняты. Нелегально, конечно.

Отсутствие хоть каких-то гарантий неприкосновенности частной собственности - это общероссийская проблема. Но тут-то вообще ни о какой собственности речь не идет: дали наделы под огород на другом конце бескрайней Родины, а потом как дали, так и обратно отобрали.

Назвать программу совсем уж провальной, конечно, нельзя. Участие в ней приняло почти 70 тысяч человек. Но это капля в море. Если посмотреть на официальную статистику даже по внутрироссийской миграции, из региона люди по-прежнему уезжают. В 2016-17 годах - когда гектары вовсю раздавали – чистый отток был 24-25 тысяч человек в год, в 2018 – вырос до 36 тысяч.

Раз уж речь зашла о миграционных потоках и вообще о демографии, ситуация критическая не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом. На днях вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в стране население сокращается катастрофическими темпами. Раньше удавалось компенсировать естественную убыль за счет притока мигрантов. Но падение уровня жизни в России и отсутствие перспектив привели к резкому сокращению количества желающих приехать в страну. Куда уж тут неосвоенные территории осваивать, сохранить бы то, что есть. Давать в этих условиях землю исключительно россиянам, а не всем желающим – откровенная глупость. Боитесь наплыва китайцев? Во-первых, они уже там, а во-вторых, никто не мешает сделать программу для жителей бывших советских республик.

Все это больше похоже на имитацию деятельности

Демографический кризис не только в сокращении численности населения. Гораздо более серьезная проблема – старение. Без притока молодых и энергичных мигрантов ни о каком выходе из застоя и мечтать не приходится. Никакая цифровизация тут ничего не изменит. Проблема старения актуальна для всех развитых стран. И в конкурентной борьбе за мигрантов Россия в последние годы явно проигрывает. Огромные неосвоенные территории действительно могли бы стать серьезным аргументом в этой борьбе. Вот только одним гектаром, да и то не в собственность, никого не заманишь. Вот если бы давали по-настоящему большие участки земли, гражданство без чиновной волокиты, те же льготные кредиты на обустройство, из освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока действительно мог бы выйти какой-то толк.

Пока же все это больше похоже на имитацию деятельности. Вроде чиновники стараются, работу свою делают. А то, что результата никакого, так это все из-за того, что люди пассивные. В том, что это имитация, позволяющая параллельно распилить деньги налогоплательщиков, легко убедиться. Взять ту же льготную ипотеку под 2% от Минвостокразвития. На всю программу выделено 15 миллиардов рублей. Это меньше четырех тысяч кредитов по четыре миллиона рублей. Иными словами, дальневосточные чиновники, которые взяли по гектару под дачи, получат еще и по кредиту на строительство там скромных домиков. Да и то на всех не хватит, учитывая, сколько народу во всех этих краях и областях толчётся около кормушки.

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