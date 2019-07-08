Правительство постановило открыть военные центры при вузах

Правительство России утвердило положение о специальных военных учебных центрах при федеральных вузах.

Согласно постановлению, студентов-очников будут обучать военной подготовке, чтобы они, после окончания вуза, смогли служить офицерами по контракту или стать офицерами запаса.

Кроме того, центры займутся воспитательной работой "среди граждан" и военно-профессиональной ориентацией молодежи.

Руководство новыми центрами предоставят ректорам вузов, а за их материально-техническое обеспечение будет отвечать Минобороны. Ещё одно ведомство, министерство науки и высшего образования, определит, сколько человек будет обучаться в каждом военном центре.

В 2018 году в министерстве обороны сообщали, что военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тысячи студентов.