Правительство постановило открыть военные центры при вузах

Правительство России утвердило положение о специальных военных учебных центрах при федеральных вузах.
Согласно постановлению, студентов-очников будут обучать военной подготовке, чтобы они, после окончания вуза, смогли служить офицерами по контракту или стать офицерами запаса.
Кроме того, центры займутся воспитательной работой "среди граждан" и военно-профессиональной ориентацией молодежи.
Руководство новыми центрами предоставят ректорам вузов, а за их материально-техническое обеспечение будет отвечать Минобороны. Ещё одно ведомство, министерство науки и высшего образования, определит, сколько человек будет обучаться в каждом военном центре.
В 2018 году в министерстве обороны сообщали, что военную подготовку в гражданских вузах проходит более 61 тысячи студентов.
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