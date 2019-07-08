Возле резиденции Путина ФСO задержала троих журналистов

Возле резиденции Владимира Путина на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье сотрудники Федеральной службы охраны задержали журналистов издания "МБХ медиа" Анастасию Кулагину, Марию Погребняк и Андрея Золотова. Они объяснили задержание тем, что журналисты прошли пешком под знак "кирпич".

Сообщается, что у всех задержанных отобрали паспорта, посадили в автобус и отвезли в Барвихинский отдел полиции. В настоящее время сотрудники ФСО опрашивают журналистов в связи с тем, что они "оказались на охраняемой территории первого лица".

Как сообщает "МБХ медиа", корреспонденты издания пытались отснять видеоматериал для сюжета об аварийном доме в селе Усово. В двухэтажной деревянной постройке, которая находится рядом с резиденцией Путина, живут девять семей. Власти в течение нескольких лет обещали расселить дом, однако так и не сделали этого.