Роскомнадзор потребовал удалить твит Олега Кашина о военном из Сирии

Роскомнадзор потребовал удалить из Твиттера запись журналиста Олега Кашина о том, что житель Краснодара убил жену и ребёнка, а затем выбросился с 12-го этажа.

Речь идёт о записи, которую Кашин сделал ещё 18 января. Цитируя новость из Краснодара, журналист уточнил, что убийцей оказался военный, который вернулся из Сирии, но в СМИ об этом информации нет.

В уведомлении от Роскомнадзора говорится, что твит должен быть заблокирован в связи с информацией о способах совершения самоубийства, а также с призывами к его совершению. Ведомство предупредило, что в случае, если информация не будет удалена, доступ к сайту, на котором она появилась, может быть ограничен.

Олег Кашин заявил, что намерен подчиниться требованию Роскомнадзора, поскольку "принципиального значение пост не имеет". При этом журналист отметил, что "это похоже на политическую цензуру", поскольку с точки зрения пропаганды суицида пост не опасен даже формально: во-первых, в нём нет никаких призывов, а только констатация факта, а во-вторых человек, о котором идёт речь в записи, остался жив.