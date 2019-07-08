Художник переделал заставку "Симпсонов" под российские реалии

Анимационный дизайнер из Москвы Алексей Семёнов сделал пародию на заставку известного мультсериала "Симпсоны". Он поместил персонажей в российские реалии. Художник опубликовал видео на своём Youtube-канале Lazy Square.

Видеоролик выполнен в серых тонах. Барт – наркоман, Лизу забирает из перехода полиция, Гомер работает охранником и ворует, Мардж ругается с кассиршами в магазине. Дома Гомер и Мардж дерутся на глазах у маленькой Мэгги.

"Симпсоны" – американский анимационный ситком. В нём сатирически показана жизнь рабочего класса в лице одной семьи и её окружения. В заставке шоу обычно показывают путь каждого из членов семьи к дому и их встречу на диване перед телевизором. Шоу запустили в 1989 году. В 2018 году завершился 30-й сезон мультсериала.