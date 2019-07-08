Космонавт Серова "увидела" с МКС удары украинских войск по Донбассу

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что "с борта Международной космической станции" она видела "невооруженным глазом", как "рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди", заявила депутат Парламентской ассамблеи ОБСЕ от России Елена Серова.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, который выступил на заседании Ассамблеи, рассказал о "наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несёт огромную опасность". По его словам, "такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках", добавил Онищенко. Его слова цитирует "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ на заседании в Люксембурге приняла в декларацию. Её частью стала резолюция с осуждением России за аннексию Крыма и милитаризацию Чёрного моря. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook. В одном из пунктов Люксембургской декларации указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности.

Частью принятого документа стала литовская резолюция о газопроводе "Северный поток – 2". Его назвали "потенциальным средством политического и экономического принуждения" для зависимых от поставок энергоресурсов государств.