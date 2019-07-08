Суд присудил 2 млн супругам из Курска за пропавший в полиции клад

Ленинский суд Курска обязал Министерство финансов выплатить более двух миллионов рублей супругам, которые нашли бутылку с золотыми монетами при ремонте дома. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". Александр и Галина Снегиревы решили добровольно сдать клад в полицию, но тот исчез во время транспортировки в Москву. В итоге в компенсации им было отказано.

Согласно российским законам, за добровольную сдачу клада полиции паре полагалась выплата 50 процентов от его стоимости. Так, за 260 монет дореволюционной чеканки Снегиревы ождали получить около 2,2 миллионов рублей, в чём им было позже отказано в связи с пропажей ценностей.

После сдачи клад был помещён в комнату вещественных доказательств в полицейском участке в Курске. После этого его отправили в находящееся в Москве Государственное хранилище. Однако вскрывшие посылку работники госучреждения обнаружили в конверте не монеты, а три гаечных ключа и канцелярский степлер.

По факту исчезновения клада в сентябре 2018 года было возбуждено уголовное дело, но оно было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемых. Тем не менее суд постановил выплатить пострадавшим компенсацию.