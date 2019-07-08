Майк Помпео создал комиссию по пересмотру роли прав человека

Государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник сформировал комиссию по пересмотру роли прав человека в американской внешней политике. Комиссию из десяти человек возглавит бывший посол США в Ватикане и профессор юриспруденции из Гарвардского университета Мэри Энн Глендон. Как рассказал Помпео, среди членов комиссии – эксперты по правам человека и активисты, представляющие весь политический спектр.



Правозащитные организации критикуют администрацию Трампа за то, что права человека не являются приоритетным направлением ее внешней политики. По мнению критиков, это показывает, что администрация готова закрывать глаза на нарушение прав человека в странах-союзниках – таких, как Саудовская Аравия, Бразилия и Египет.



"Эта политизация прав человека, нацеленная, как складывается впечатление, на продвижение инициатив, направленных против женщин и ЛГБТ-сообщества, постыдна", – заявила представитель Amnesty International в США Джоанн Лин.



Мэри Энн Глендон пообещала, что возглавляемая ею комиссия сделает все возможное, чтобы требования правозащитников нашли воплощение в политических решениях.