Грузинский тележурналист Габуния отстранён от эфира на два месяца

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi-2 отстранил от работы на два месяца журналиста Георгия Габуния в связи с его оскорбительным для президента России Владимира Путина выступлением на русском языке. Ранее 8 июля телеканал Rustavi-2 прекратил вещание на шесть часов - в ответ на требования сотен протестующих, осудивших грубую нецензурную лексику в адрес президента России, прозвучавшую в прямом эфире.



Матерные тирады на русском языке, произнесённые Габуния, ведущим аналитической программы Postscript, были названы президентом Грузии Саломе Зурабишвили "провокацией". Такую же оценку получили выступление грузинского телеведущего от мэра Тбилиси Кахи Каладзе и министерства иностранных дел России.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвала выходку Габуния "ничем иным как провокационным актом дурного вкуса и попыткой дестабилизировать Грузию". Бахтадзе заявила, что подобное поведение абсолютно недопустимо".