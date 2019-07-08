"Новое величие": Павел Ребровский отказался от прежних показаний

Люблинский районный суд Москвы в понедельник продолжил рассматривать уголовное дело участников движения «Новое величие», которых обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По делу проходят десять человек: восемь из них не признают свою вину, двое других заключили сделку со следствием и уже осуждены. 8 июля был допрошен один из них — Павел Ребровский. В суде он рассказал, что дал признательные показания под давлением следователя. Ему было предложено: если подпишешь все, что нужно, получишь условный срок; если не подпишешь, получишь статью, которая наказывает за теракт и предусматривает от 10 лет тюрьмы. Ребровский принял условия, но был обманут и получил весной этого года реальный срок — два с половиной года колонии.



Никто из фигурантов дела «Нового величия» ни к каким радикальным действиям не призывал, рассказал в Люблинском суде Павел Ребровский. Всё, что он сказал на следствии, было сказано под давлением, подчеркнул в зале суда Ребровский.

От аплодисментов в зале суда громко залаяла собака конвоя, которую так и не удалил судья Александр Маслов, несмотря на просьбы адвоката Каринны Москаленко. Обращайтесь к конвою, посоветовал он.



После его выступления присутствующие в зале суда начали ему аплодировать, сообщил корреспондент издания "Открытые медиа". От этого громко залаяла собака конвоя, которую так и не удалил судья Александр Маслов, несмотря на многочисленные просьбы адвоката Каринны Москаленко. Обращайтесь к конвою, посоветовал он.



Во время более чем часового допроса прокурором и адвокатами Ребровский рассказал, что фактически организация была создана Русланом Даниловым.



Судья Люблинского суда Александр Маслов в понедельник оставил в СИЗО фигурантов дела «Нового величия», отклонив ходатайство адвокатов освободить всех. Руслан Костыленков, Вячеслав Крюкова, Дмитрия Полетаева и Петр Карамзин уже почти полтора года находятся за решеткой по обвинению в создании экстремистского сообщества. Теперь им предстоит провести в следственном изоляторе еще несколько месяцев, на которые, как предполагают адвокаты, затянется рассмотрение дела. Мария Дубовик и Анна Павликова остаются под домашним арестом. Прокуратура не поддержала ходатайство защиты, напирая на общественную опасность того, что вменяется обвиняемым.