Девять допинговых лабораторий закрыты в результате действий Европола

Европол провёл крупнейшую операцию в нескольких странах Европы - изъято 24 тонны порошка анаболических стероидов, произведено более 230 арестов. Спецоперация привела к закрытию девяти лабораторий, производивших допинг, а также к ликвидации 17 организованных преступных группировок, сообщил "Голос Америки".

В операции приняли участие 33 страны, в том числе 23 страны ЕС, Европейское полицейское агентство и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«Это сотрудничество, которое демонстрирует реальные результаты, может оказать существенное влияние на ограничение доступности к контрафактным и нелегальным наркотикам, используемых некоторыми спортсменами во всем мире», – заявил директор разведки ВАДА Гюнтер Янгер.

Европол заявил, что операция была проведена под руководством правоохранительных органов Италии и Греции, и является крупнейшей в своем роде.