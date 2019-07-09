66% россиян считают обычным делом подбрасывание полицией наркотиков

Две трети россиян считают, что подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация уголовных дел стали обычной практикой в современной России.Таковы результаты опроса "Левада-центра", проведенного в связи с делом Ивана Голунова. 18 процентов респондентов утверждают, что такие случаи редки и носят единичный характер.

Согласно данным опроса, 56 процентов россиян слышали о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова. 45 процентов впервые узнали о нём от социологов. 13 процентов внимательно следили за развитием событий. Всего о протестах и пикетах в защиту журналиста знают 85 процентов россиян.

29 процентов опрошенных считают, что на освобождение журналиста повлияли акции протеста в Москве. Столько же убеждены, что Голунова отпустили по решению руководства страны, чтобы быстро погасить протесты накануне Дня России и "прямой линии" с Владимиром Путиным. Ещё 32 процента опрошенных заявили об отсутствии фактических оснований для ареста и уголовного дела журналиста.

При этом большинство россиян полагают, что дело Ивана Голунова не будет иметь серьезных последствий для МВД. 36 процентов считают наоборот.