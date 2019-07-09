В Средиземном море за два дня спасли более 100 беженцев

Спасатели из немецкой общественной организации Sea-Eye подобрали в Средиземном море ещё 44 беженца. Это выходцы из Сирии, Ливии, Пакистана, Бангладеш и Гвинеи. В числе спасённых трое детей в возрасте от одного до четырёх лет.

Это уже вторая группа спасённых беженцев за два дня, пишет Deutsche Welle. Вчера у берегов Ливии были подобраны 65 нелегальных мигрантов. Спасатели уже передали их военно-морским силам Мальты, а позднее их направят в другие страны Евросоюза.

За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия.