Спонсор телевикторины "Своя игра" на НТВ вывел в офшор 300 млн рублей

Федеральная налоговая служба России установила, что производитель канцтоваров Erich Krause вывел в офшор почти 300 миллионов рублей под видом оплаты рекламы в телепередаче "Своя игра" на НТВ.

Как говорится в решении Арбитражного суда Москвы, на которое обратило внимание РБК, вывод средств был обнаружен во время проверки налоговых органов в 2016 году. Они установили, что в 2013–2014 годах Erich Krause перевел деньги на счет в банках Чехии кипрской фирмы-однодневки, созданной за месяц до заключения рекламного контракта. Никакой деятельности кипрский офшор не вёл, рекламными роликами он также не занимался.

Рекламу сняло агентство "Рикс-Ком". При этом реальные исполнители получили в 15 раз меньше денег, чем кипрский офшор, который ничего им не перечислил.

Суд решил, что компания-однодневка была создана на Кипре "для вывода денежных средств из оборота в Финляндии и в России".

Федеральная налоговая служба обязала Erich Krause выплатить 44,6 миллиона рублей за неуплату налогов. Также компании предложили снизить задекларированный убыток в 157 миллионов рублей.

Решение суда ещё не вступило в законную силу. Компания Erich Krause может его обжаловать.

Erich Krause – бренд канцелярских товаров, работающий в 50 странах мира. Бывший спонсор интеллектуальной программы "Своя игра" на НТВ.