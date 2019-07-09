Илья Яшин: "Похоже, они решили снять меня с выборов"

Оппозиционный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин утверждает, что власти решили отстранить его от участия в выборах, забраковав собранные им подписи.

"Похоже, они решили снять меня с выборов", – написал Яшин в фейсбуке. По его словам, накануне по итогам проверки подписей эксперты московской избирательной комиссии нашли несовпадения с базой избирателей у 734 собранных им подписей. Это больше допустимой погрешности. При этом у конкурентов Яшина по избирательному округу нарушений существенно меньше.

Подписи теперь отправятся на проверку в МВД и, по словам Яшина, скорее всего, будут забракованы, что приведёт к его снятию с выборов.

Оппозиционер утверждает, что трое экспертов за несколько часов физически не могли проверить 15 тысяч подписей, и на этом основании делает вывод, что претензии к его подписям носят политический характер.

Он призывает своих сторонников проводить одиночные пикеты у здания Московской избирательной комиссии, а также обращает внимание главы ЦИК Эллы Памфиловой на сложившуюся ситуацию.

Оппоненты Яшина ранее обвиняли оппозиционера в подделке подписей. Накануне различные, в том числе связанные с Кремлём, медиаресурсы цитировали пост бывшего координатора штаба Яшина Петра Проскуркина, в котором тот выражает сомнения в чистоте подписей.

Сбор подписей кандидатов на выборах в Мосгордуму завершился 6 июля. Необходимо было собрать 3 процента подписей от числа избирателей округа. Подписи собрали и подали документы в избирком ряд независимых кандидатов – сторонники Алексея Навального, Дмитрия Гудкова, кандидаты от партии "Яблоко". Некоторые оппозиционеры подписи собрать не смогли, например, Владимир Милов.

Подписи собирали и кандидаты, которые, как утверждают их оппоненты, связаны с городскими властями. "Единая Россия" не выставила на выборы своих кандидатов, и все они идут как самовыдвиженцы. Оппозиционеры утверждают, что провластные кандидаты на самом деле фактически не собирали подписи. Юрист Фонда борьбы с коррупцией подала жалобу на своих конкурентов по 43-му избирательному округу Дмитрия Булыкина и Андрея Соколова: