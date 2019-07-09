Владимир Кара-Мурза: в России вдвое больше политзаключённых, чем в СССР

Вице-президент фонда «Свободная Россия» Владимира Кара-Мурза, выступая на заседании Совете ООН по правам человека в Нью-Йорке сравнил количество политзаключённых в СССР с нынешним положением в России.

Академик Андрей Сахаров, выступая в 1976 году с Нобелевской лекцией, назвал имена 126 узников совести, отметил Владимир Кара-Мурза. Ныне, по самым скромным оценкам, которыми располагает правозащитный центр "Мемориал", в России 297 политзаключенных, и их число продолжает расти. Среди них Олег Сенцов, крымский кинорежиссёр, протестовавший против аннексии; Анастасия Шевченко, активистка и мать-одиночка из Ростова-на-Дону, первая арестованная по новому закону о "нежелательных организациях"; Алексей Пичугин, остающийся в заложниках дела ЮКОСа и уже отсидевший 16 лет - политзаключённый находящийся за решёткой дольше всех из политзаключённых России.

За последние четыре года число политзаключённных в России выросло в шесть раз. Настало время, чтобы ООН защитила людей, лишённых правосудия у себя на родине, заявил Владимир Кара-Мурза.