Доход 100 богатейших чиновников РФ за год превысил 1 млрд долларов

Рейтинг доходов госслужащих и депутатов по версии российского издания Forbes возглавил Павел Антов - депутат законодательного собрания Владимирской области. По данным Forbes, его официальный доход за 2018 год составил около 10 миллиардов рублей. Антов - основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов.

Рейтинг Forbes "Власть и деньги" основан на данных налоговых деклараций за 2018 год.

Первые три места в рейтинге занимают депутаты региональных законодательных собраний. Среди членов Совета Федерации на первом месте - совладелец «Океанрыбфлота», одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки, Валерий Пономарёв, представляющий в верхней палате парламента Камчатский край (в общем рейтинге он на 4-м месте). Среди депутатов Госдумы на первом месте депутат от "Единой России" Григорий Аникеев с доходом более 2,3 млрд рублей. Среди губернаторов первый - глава Брянской области Александр Богомаз. С доходом более 1 млрд рублей он замыкает первую десятку списка Forbes.

Всего 100 богатейших чиновников и депутатов России за 2018 год официально заработали более 1 миллиарда долларов.

Как отмечает Forbes, многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди богатейших жён чиновников и депутатов оказались и публичные фигуры, такие как Татьяна Навка (жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова). Её доход - 218 миллионов рублей при доходе всей семьи в 231 миллион.

Forbes также подготовил отдельный рейтинг доходов представителей силовых ведомств. Его возглавляет заместитель министра обороны Тимур Иванов, доходы семьи которого превысили 130 миллионов рублей. Как напоминает Forbes, в июне 2019-го издание «Проект» обвинило семью Иванова в сокрытии ряда объектов элитной недвижимости стоимостью в сотни миллионов рублей. Комментариев его самого пока не последовало.