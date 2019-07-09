Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Глава СК Бастрыкин уволил подчинённую за улыбку на совещании

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Смотреть комментарии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уволил подчинённую за то, что она улыбнулась во время совещания, сообщает Baza.

По информации журналистов, 26 июня в СК проходило совещание с участием руководителей региональных следственных управлений, на котором обсуждался вопрос их взаимодействия с подшефными кадетским корпусом и детскими домами.

Ранее Александр Бастрыкин поручил подчинённым способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа детей-сирот. Теперь он, выступая на совещании, приказал, чтобы к 2020 году половина учащихся кадетского корпуса, который курирует СК, были из обычных семей, а половина — из подшефных детдомов.

В этот момент одна из его подчинённых, глава отдела кадров Следственноно комитета по Пензенской области Елена Лебедева, улыбнулась. Бастрыкин заметит это и, прервав выступление, заявил, что "Лебедевой с СК не по пути", и что ей лучше перейти "куда-нибудь в сельское хозяйство".

Сообщается, что Лебедеву уволили в тот же день.



Отправлено из мобильной Почты Mail.ru

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG