Украинское предприятие в обход запретов сотрудничает с армией России

Украинское предприятие "Мотор Сич", несмотря на запрет экспорта военной техники в Россию, продолжает сотрудничать с российской армией и спецслужбами. Это следует из расследования издания Bihus.Info.

"Мотор Сич" принадлежит 80-летнему герою Украины Вячеславу Богуслаеву. Он также владеет несколькими компаниями в России. Одна из них ("Борисфен") в 2015-2017 годах получила из бюджета России три с половиной миллиона долларов на обслуживание вертолётных двигателей для ФСБ. Кроме этого, "Борисфен" сотрудничает с российской государственной компанией в аннексированном Крыму. Фирма также получила несколько госзаказов от лётного отряда "Россия", который отвечает за перевозку военного и политического руководства страны, в том числе президента Владимира Путина.

Ещё одна российская компания Богуслаева ("ВКМС"), несмотря на аннексию Крыма, войну в Донбассе и государственные запреты на Украине, в 2015-2016 годах поставляла в Россию произведённые на "Мотор Сичи" детали к авиационным двигателям ТВ3-117. В компании утверждали, что украинские детали устанавливаются исключительно на гражданской авиации. Однако, по данным журналистов Bihus.Info, на самом деле их принимало Министерство обороны России.

В 2018 году "Мотор Сич" начала поставлять детали для ТВ3-117 в Россию обходным путём – через компанию в Боснии и Герцеговине, пишет Bihus.Info. Директор фирмы-посредника – Савва Цвиетинович, член боснийской партии "Союз независимых социал-демократов", которую СМИ называют инструментов влияния России на Балканах. Цвиетинович подтвердил журналистам, что осуществлять транзит украинских деталей в Россию его попросил лично Богуслаев. При этом владельцами боснийской компании-посредника, как утверждает Bihus.Info, являются два бывших чиновника Министерства обороны России. Они работают и в других компаниях Богуслаева, которые занимаются поставками деталей для российской армии.

Сам Вячеслав Богуслаев расследование Bihus.Info пока не прокомментировал.