В аэропорту перед прилётом Путина задержали депутата за плакат о нищете

На территории аэропорта Кольцово под Екатеринбургом задержали депутата думы города Асбест Свердловской области Наталью Крылову.

Она стояла с плакатом, на котором было написано: "Уважаемый В. Путин, приглашаю вас заехать в Асбест, в поселок Лесозавод, посмотреть, как люди живут без газа и с туалетом на улице".

Примерно в это время самолёт президента России должен был приземлиться в Кольцове. Путин во вторник посещает Екатеринбург.

При задержании Крыловой сказали, что по решению Федеральной службы охраны аэропорт на один день объявлен зоной особой безопасности, пикеты на территории которой запрещены. По словам депутата, её доставили в Октябрьский отдел полиции, забрали паспорт и плакат, а сейчас составляют протокол, по какой именно статье – Крылова не знает. Сообщается, что вместе с ней задержан фотограф, который снимал пикет.

Во вторник Владимир Путин посетит в Екатеринбурге десятую международную промышленную выставку "Иннопром", а затем выступит на саммите по производству и индустриализации GMIS-2019.