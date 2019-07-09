"Ласковый май" обиделся за Путина и отказался от гастролей в Грузии

Российская поп-группа "Ласковый май" "пожизненно закрывает" гастрольную деятельность в Грузии в связи с высказываниями журналиста Георгия Габунии о президенте России Владимире Путине. Об этом написал в инстаграме продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Он обрушился на Габунию с оскорблениями, назвав его "подонком". Свою реакцию Разин объяснил тем, что журналист "замахнулся на родителей нашего президента". Продюсер также призвал и других российских артистов последовать примеру "Ласкового мая". Пост завершался пожеланием смерти Габунии, однако впоследствии был отредактирован.

Как сообщает РИА Новости, Разин уточнил, что отказ посещать грузинскую землю "не распространяется на Абхазию и Южную Осетию".

В сети нет информации о том, когда "Ласковый май" в последний раз был на гастролях в Грузии.

Поп-группа была образована в 1980-е годы и тогда же приобрела большую популярность в СССР. В её составе выступали подростки. С тех пор состав группы многократно менялся.