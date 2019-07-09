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Кудрин: у 95% законопроектов в Госдуме нет экономического обоснования

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчётом о работе ведомства за прошлый год, заявил, что у 95% законопроектов, поступающих в нижнюю палату парламента, нет проработанного финансово-экономического обоснования.

При этом, по словам Кудрина, в трёх из четырёх предложений их авторы пишут, что принятие поправок не потребует дополнительных затрат из бюджета, и что часто только ко второму чтению выясняется, какие реальные расходы они несут.

Глава Счётной палаты отметил, что к такому выводу пришли аудиторы ведомства, проверив почти две тысячи законодательных нормативных актов. Он призвал депутатов тщательней готовить поправки к законам, а надзорные органы возлагать гораздо большую ответственность за некачественную работу авторов предложений.

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