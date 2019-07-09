Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги

Официальный сайт Московской кольцевой железной дороги подвергся атаке, которую хакеры использовали для кражи денег у нескольких тысяч пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу "Лаборатории Касперского".

По данным экспертов, 8 июля на странице была обнаружена активность троянского вируса Panda, при помощи которого хакеры могут получить возможность удалённо управлять устройством. Среди прочих угроз, возможен перехват данных банковских карт и взлом интернет-счетов. Отмечается, что только 27 процентов из оказавшихся под угрозой устройств принадлежат российским пользователям.

На данный момент угроза устранена, при этом сайт был заражен с прошлых выходных, заявили эксперты. Однако при заходе на сайт через Googe якобы до сих пор можно увидеть предупреждение о том, что сайт был взломан.