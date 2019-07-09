В Швеции по запросу России задержан известный в Чечне критик Кадырова

В Швеции задержан учредитель чеченской благотворительно-правозащитной ассоциации "Вайфонд" Мансур Садулаев.

Как сообщает "МБХ медиа", Садулаева задержали в аэропорту Стокгольма сразу по прилёте – полиция выдернула его из общего потока пассажиров. У главы "Вайфонда" изъяли телефон и все личные вещи. После его отвезли в полицейский участок города Нючёпинг.

О причинах задержания пока ничего не неизвестно, однако по данным соратника Садулаева, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, адвокат задержанного получил официальную информацию от шведского прокурора о том, что на главу "Вайфонда" поступил запрос из России.

Мансур Садулаев известен в Чечне как сторонник её независимости и как последовательный критик главы республики Рамзана Кадырова, которого он называет "главой российской оккупационной администрации".

Садулаев давно уехал в Швецию, где в 2017 году, вместе с ещё несколькими чеченскими беженцами, проживающими в странах Евросоюза, и учредил "Вайфонд". По его словам, целью ассоциации являются "поддержка и развитие национальных, религиозных и культурных традиций чеченского народа за пределами Чечни", а также "защита прав человека и помощь соотечественникам в сложных ситуациях".

Садулаев отмечал, что организация создана, зарегистрирована и действует в соответствии с законодательством Швеции.