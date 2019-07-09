Миллиардер и филантроп Росс Перо умер на 90 году жизни. Бизнесмен из Техаса, заработавший состояние в четыре миллиарда долларов в IT-бизнесе, был одним из самых успешных независимых кандидатов на президентских выборах в США. На голосовании в 1992 года он набрал почти 19 процентов голосов избирателей, не получив, впрочем, ни одного голоса выборщика.

Перо родился в 1930 году в Техасе, окончил общественный колледж в родном городе, после службы на флоте устроился работать менеджером по продаже в компанию IBM. В 1962 году он основал собственный бизнес по обработке данных, который через 20 лет продал автогиганту General Motors почти за 2,5 миллиарда долларов.

После этого он основал новую компанию и был инвестором компании Стива Джобса NeXT, которую тот основал после увольнения из Apple. Благодаря разработкам NeXT позднее появились семейства операционных систем Mac OS X и iOS, которые используются на компьютерах Apple и телефонах iPhone до сих пор.

В 1992 году Перо объявил об участии в президентских выборах как независимый кандидат. Предварительные опросы показывали, что он может победить как номинанта от Республиканской партии, действующего президента Джорджа Буша-старшего, так и демократического кандидата Билла Клинтона.

Он покинул предвыборную кампанию, а вернувшись в неё, сумел получить около 19 процентов голосов избирателей, став одним из самых успешных независимых кандидатом в истории США. Тем не менее мажоритарная система не позволила ему получить ни одного голоса в коллегии выборщиков — и президентом был избран Билл Клинтон.

Последующая пролитическая карьера Перо была не столь удачной, на выборах 1996 он набрал 9 процентов голосов избирателей, что тем не менее было также необычно высоким результатом. Он пытался основать собственную партию, продолжал заниматься бизнесом и благотворительностью.