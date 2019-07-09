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В Адыгее после жалобы в прокуратуру жителям вернули право на пикеты

Глава Республики Адыгея Марат Кумпилов

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Глава Адыгеи Марат Кумпилов подписал поправки к местному закону о порядке проведения публичных мероприятий, согласно которым жителям республики вновь разрешается проводить пикеты возле государственных зданий, жилых домов, вокзалов, дорог и на тротуарах.

Ранее верховный совет Адыгеи ввёл запрет на проведение любых мероприятий, в том числе пикетов, в указанных местах. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал тогда, что это нарушает федеральный закон о митингах, согласно которому регионы имеют право вводить в него свои территориальные ограничения, но они не должны касаться одиночных пикетов. Правозащитники подали заявление в прокуратуру, которая признала их правоту.

Юрист "Мемориала" Денис Шведов назвал отмену поправок, признанных незаконными, "историей успеха".

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