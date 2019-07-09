Суд не стал штрафовать офицера за пикет с плакатом "Меня обманул Путин"

Тверской суд Москвы не нашёл состава правонарушения в действиях отставного майора ракетных войск Владимира Скубака, задержанного за одиночный пикет у администрации президента России.

Юрист фонда "Общественный вердикт" Эрнест Мезак, представляющий интересы Скубака, отмечает, что это дает основание считать задержание офицера незаконным. Вместе с подзащитным он собирается подавать иск о возмещении морального ущерба.

Владимира Скубака задержали 11 мая. Возле здания администрации президента он стоял с плакатом, на котором написал: "Меня обманул Путин. Голодовка". При этом задержание было для Скубака уже шестым за месяц. После предыдущих акций на отставного офицера составляли протоколы о незаконном ношении военной формы и мелком хулиганстве.

Ранее Скубак неоднократно заявлял, что перед увольнением из армии ему не выплатили положенную по закону субсидию на жильё. При этом уволиться майору ракетных войск пришлось из-за поездки на Украину. Он отправился туда за сыном своей бывшей жены, оставившей ребёнка в детском доме.​

Пытаясь отстоять свои права, Скубак прошёл все судебные инстанции, но ничего не добился.