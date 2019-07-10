Искусство оскорбляться. Эфир в 18:05

В последние годы в публичном пространстве особую роль стали играть различные группы оскорбленных и отдельные оскорбившиеся личности. Верующие и ветераны, казаки и офицеры, чиновники и полицейские – все заявляют об оскорбленных чувствах и требуют запрета спектаклей, книг, фильмов, наказания виновных, уголовных дел. Почему все вдруг стали такими чувствительными и уязвимыми? Как власть использует оскорбленных для усиления цензуры и репрессий? Можно ли сегодня прожить в обществе, никого не оскорбив и не оскорбившись самому?

Гости программы - журналист Юрий Сапрыкин и литературный критик Анна Наринская. Эфир в 18:05.