Жительница Бурятии получила отказ, простояв 55 лет в очереди на жилье

Администрация Улан-Удэ отказывалась выдавать квартиру женщине, которая стояла в очереди на получение жилья с 1964 года. Мэрия города ссылалась на то, что у женщины не было статуса "малоимущей".После вмешательства прокуратуры Бурятии, ситуация изменилась. На данный момент она находится в очереди на квартиру на втором месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отказ чиновников противоречил Жилищному кодексу РСФСР, который действовал до 1 марта 2005 года, в котором сказано, что для постановки на учет гражданину не обязательно быть малоимущим.

Прокуратура обратилась с иском в суд, который обязал администрацию Улан-Удэ предоставить жильё в течение трёх месяцев.

По данным "Московского комсомольца", все эти годы женщина живёт в неблагоустроенной комнате площадью 18 квадратных метров в общежитии. Вместе с ней живет внучка.