ФСИН и СПЧ придумали, как разгрузить следственные изоляторы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовили семь предложений по улучшению ситуации в следственных изоляторах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

Ведомство и СПЧ, в частности, предлагают:

Дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях, если изолятор переполнен и, нет возможности обеспечить арестанта минимальной нормой площади в камере (4 квадратных метра).

Пересмотреть возможности перевода осужденного из СИЗО, где не хватает мест, в подобное учреждение в другом регионе, предоставив ему права участвовать в рассмотрении апелляции с помощью видеосвязи.

Запретить заключать под стражу женщин, у которых есть дети в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов (кроме подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений и рецидивистов).

Не арестовывать впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления со сроком наказания до пяти лет.

Установить максимальных срок рассмотрения апелляции в шесть месяцев и продлевать его по решению суда в исключительных случаях.

Сделать одним из видов наказания для иностранцев высылку за пределы России.

Предложения были подготовлены по поручению президента России Владимира Путина по итогам прошедшего в декабре заседания СПЧ.

В мае в Госдуму был внесён законопроект ФСИН о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания.

По данным на начало июня, в России в 211 следственных изоляторах и 85 помещениях при колониях находились более 100 тысяч заключенных под стражу. Это на 608 человек больше, чем в начале года, отмечает ТАСС. , В 2018 году среди всех отбывающих в российских колониях заключенных было 5 процентов иностранцев и лиц без гражданства (25,7 тыс. человек).