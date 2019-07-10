Жительница Читы отсудила 800 тысяч за смерть дочери в больнице

Суд в Чите взыскал 800 тысяч рублей с больницы в Петровске-Забайкальском, в которой из-за действий хирурга умерла дочь местной жительницы Ольги Земляковой. Об этом в среду сообщила юрист правозащитной организации "Зона права" Анастасия Коптеева.

По данным следствия, хирург Игорь Машуков провёл Ирине Земляковой операцию в связи с трубной беременностью. После этого на теле пациентки появился синяк, который рос с каждым днём. Из-за ухудшения состояния здоровья Землякова стала терять сознание, но врач отказался продолжать лечение. Вместо этого он якобы потребовал восемь тысяч рублей за новую операцию, которая по закону должна проводиться бесплатно.

Пациентку в итоге выписали с больницы, но её вскоре снова госпитализировали. Из неврологического отделения Землякову перевели в реанимацию, но её жизнь спасти не удалось. Судмедэкспертиза показала, что при проведении операции хирург ранил сосуд или его ветви, но этого не диагностировал, что привело к ухудшению состояния пациентки.

Машукова обвинили в причинении смерти по неосторожности и мошенничество путем обмана. В ноябре 2018 года суд приговорил хирурга к 2,5 годам лишения свободы условно и запретил ему работать в медицинских учреждениях в течение трех лет. Однако в марте 2019 года Забайкальский краевой суд изменил решение, освободив Машукова от наказания за причинение смерти по неосторожности в связи с истечением срока давности уголовного преследования.