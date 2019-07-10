В Хабаровске прошла акция против фестиваля собачьего мяса в Китае

Жители Хабаровска вышли к зданию консульства Китая на флешмоб против проведения традиционного фестиваля поедания собачьего мяса в китайском городе Юйлин. Утром в среду, 10 июля, на акцию протеста собрались примерно 20 человек, передаёт корреспондент "Сибирь.Реалий".

Участники флешмоба прямо на асфальте разложили цветы, мягкие игрушки и свечи в память о погибших в Китае собаках. Этот фестиваль, по словам активистов, проводят в Юйлине около 10 лет. По традиции на нём делают из собак блюда заживо: сдирают шкуру, отрезают лапы, кидают в кипящую воду. Ежегодно на этом мероприятии гибнут в том числе домашние собаки, которых крадут и переправляют на фестиваль целыми фурами, заявили зоозащитники из Хабаровска.

​По словам руководителя одного из городских приютов, организовать акцию решили сразу несколько активистов, остальные участники откликнулись на их призыв в соцсетях.

"Мы звонили в консульство Китая несколько дней назад, – сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий" участница флешмоба Анна. – И нам сказали, что нашу позицию поддерживают, о фестивале знают, но ничего сделать не могут. Такие акции проходят и в других городах Китая".

К импровизированному мемориалу подходил сотрудник полиции, но после нескольких вопросов он перестал вмешиваться в акцию. По словам активистов, перед проведением мероприятия они консультировались в полиции о том, нужно ли согласовывать флешмоб.

"Мы специально заранее назначили эту дату, спрашивали и в правительстве края, и в полиции – нужно ли получать согласование. Нам сказали, что флешмоб не попадает под закон о митингах, если мы ни к чему не призываем, не используем плакаты и лозунги. Мы просто хотим привлечь внимание общественности к проблеме, к тому, что зверства вводятся в традицию и культивируются", – заявила участница акции Анна.

Сам флешмоб длился около трёх часов, в течение этого времени жители Хабаровска подходили к мемориалу и ставили свечи. Участников протеста поддержали и случайные прохожие.